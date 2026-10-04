Minh Kiên: Rũ bỏ hào quang Á hậu, mang số phận bươn chải vào 'Trại Buôn Người'

Sau Bus: Chuyến Xe Một Chiều, Huỳnh Minh Kiên tiếp tục thử sức với điện ảnh qua Trại Buôn Người. Không còn hình ảnh rực rỡ của một nàng Á hậu, nữ diễn viên sinh năm 2004 xuất hiện với diện mạo đen nhẻm, lam lũ để hóa thân thành Út Đẹt - cô gái người Khmer đến từ vùng sông nước, bị cuốn vào đường dây tội phạm.

Huỳnh Minh Kiên - Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2023.

Để có được vai diễn, Minh Kiên trải qua vòng casting "độc lạ" với yêu cầu phải tẩy sạch lớp trang điểm. Gương mặt mộc cùng những đường nét phù hợp với nhân vật giúp cô được đạo diễn Toni Dương Bảo Anh lựa chọn. Sau đó, nữ diễn viên dành khoảng hai tháng tập thể lực, học bơi để tự thực hiện phân đoạn nhảy sông và làm quen với những cảnh quay bùn đất, khói lửa tại Bình Phước.

Nhưng với Minh Kiên, việc hóa thân thành Út Đẹt không chỉ nằm ở những thay đổi về ngoại hình hay thể lực. Từ cách nói chuyện, mối quan hệ với người anh trai đến những lựa chọn tâm lý của nhân vật, nữ diễn viên phải tìm cách đưa một cô gái miền quê lên màn ảnh bằng những trải nghiệm và sự quan sát của chính mình.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Minh Kiên kể về quá trình đến với Út Đẹt, những thiếu sót nhận ra sau hai dự án điện ảnh và mong muốn tiếp tục thử sức với những vai diễn khác.

Minh Kiên chia sẻ về áp lực khi thực hiện các cảnh quay trong Trại Buôn Người.

Hóa thân thành một cô gái Khmer lớn lên ở miền Tây, bạn đã rèn luyện đài từ ra sao để truyền tải được chất mộc mạc của nhân vật?

Minh Kiên: Út Đẹt là một cô gái miền quê chân chất. Dù bản thân có sẵn chất giọng miền Nam, mình vẫn phải nghiên cứu và tập lại phát âm để làm đúng nhất với những gì nhân vật có. Mình chủ động nghe cách nói chuyện của các anh chị ở Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre để làm mềm ngữ điệu, tập cách đổi âm từ chữ "R" sang chữ "G". Mình muốn giọng nói của Út Đẹt phải ngọt ngào và tiệm cận nhất với thói quen giao tiếp của người miền Tây.

Ảnh: Phim Trại Buôn Người.

Trong phim, Út Đẹt và anh trai (Steven Nguyễn đóng) có sợi dây liên kết rất chặt chẽ. Hai diễn viên đã làm việc thế nào để tạo nên sự ăn ý này?

Minh Kiên: Ngay sau khi nhận kịch bản và có buổi đọc thoại chung, mình và anh Steven đã chủ động ngồi lại để phân tích, chạy trước đường dây cho các cảnh tâm lý nặng. Hai anh em thống nhất đổi cách xưng hô ngoài đời thành "Hai - Út" ngay từ những ngày đầu làm việc để tạo phản xạ tự nhiên. Nhờ quen miệng xưng hô như vậy, khi ra hiện trường, những phân đoạn cảm xúc của hai anh em diễn ra khá mượt mà.

"Anh Hai" Steven Nguyễn và "Út Đẹp" Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Gia cảnh bươn chải của Út Đẹt khá tương đồng với bạn ngoài đời. Sự đồng cảm này giúp ích gì cho quá trình nhập vai?

Minh Kiên: Cả mình và Út Đẹt đều xuất thân từ một gia đình khó khăn, phải sớm tự vươn lên để phụ giúp kinh tế. Khi đọc kịch bản, mình thấy được sự quyết tâm của nhân vật. Cô ấy không muốn làm gánh nặng, thương anh trai vất vả lo cho mình mà không màng tới bản thân. Có một câu thoại mình rất ấn tượng là: "Tương lai tao sao thì kệ tao đi". Mình thực sự đồng cảm với khao khát độc lập, muốn tự ra ngoài kia bươn chải để san sẻ gánh nặng cùng gia đình của Út Đẹt.

Ảnh: Phim Trại Buôn Người.

Trải qua hai phim điện ảnh, bạn tự thấy tư duy làm nghề của mình thay đổi thế nào để khắc phục những thiếu sót cũ?

Minh Kiên: Khán giả sẽ là những người đánh giá công tâm nhất, nhưng với cá nhân mình, cách xử lý nhân vật đã bớt "thô" hơn so với sự non nớt ở dự án đầu tay. Lần này, mình chủ động trao đổi với đạo diễn nhiều hơn. Nếu một cảnh quay đã đạt yêu cầu, mình vẫn xin phép được diễn thêm một lựa chọn (option) khác theo bản năng để xem hiệu quả đến đâu.

Từng đi casting vai hài nhưng chưa có duyên, mục tiêu tiếp theo của bạn trên màn ảnh là dạng vai nào?

Minh Kiên: Thực ra mình từng đi casting các vai diễn vô tri, hài hước rồi, nhưng đạo diễn nhận xét là gương mặt mình trông "khổ" nhiều hơn là nét vô tri. Hiện tại, mình rất sẵn sàng lăn xả và muốn hóa thân vào nhiều thể loại khác nhau. Trong Trại Buôn Người, mình có thực hiện các cảnh hành động nhưng chủ yếu là né tránh, chịu đòn. Do đó, mong mỏi lớn nhất của mình lúc này là có một vai hành động đúng nghĩa để được chủ động "đi đánh người ta" và bộc lộ sức bền nhiều hơn.