Liên minh Khải Hoàn lội ngược dòng, giành lợi thế tại công diễn Chung kết ATVNCG

Với chủ đề “Và từ đó…”, vòng Chung kết của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 yêu cầu các Anh Tài thành lập liên minh mới. Cụ thể, 2 nhà Thăng Hoa và Lẫy Lừng sáp nhập thành Liên minh Khải Hoàn. Trong khi đó, Liên minh Kỳ Tích là sự kết hợp giữa Nhà Hào Môn và Nhà Lục Lạc.

Tại Công diễn Chung kết, 24 Anh Tài sẽ phải trải qua 3 vòng đấu: Tiên Phong, Tiến Công và Đại Chiến. Giành chiến thắng tại vòng Tiên Phong, liên minh sẽ mang về 2 vị trí ra mắt Gia tộc Anh Tài Toàn Năng. Đối với 2 vòng Tiến Công và Đại Chiến, liên minh giành chiến thắng ở mỗi vòng sẽ có thêm 4 suất thành đoàn.

14 Casper và Toki Thành Thỏ trở lại, nâng tổng số Anh Tài tham gia vòng Chung kết lên 24.

Căn cứ vào số suất ra mắt mà các liên minh giành được sau 3 vòng đấu, xét theo thứ tự từ cao xuống thấp trên bảng xếp hạng, điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp sẽ tìm ra được 10 Anh Tài đầu tiên bước vào Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, 6 vị trí tiếp theo sẽ được xác định dựa trên điểm hỏa lực cá nhân tổng hợp, xét trên Top 13 Anh Tài còn lại của 2 liên minh.

Liên minh Khải Hoàn mở màn vòng đấu Tiên Phong với Trốn Tìm. Với sự kết hợp của hai thủ lĩnh Huỳnh Lập - OSAD, tiết mục sử dụng hình ảnh hai chàng thám tử truy tìm một cô gái. Sau đó, câu chuyện được hé lộ dần với những tình tiết khó đoán, tạo nên một bầu không khí vừa “cháy”, vừa giải trí ngay tại trường quay.

Ở bên kia chiến tuyến, Liên minh Kỳ Tích cũng không hề kém cạnh. Với “đề bài” là bản hit Bầu Trời Mới vốn đã quá nổi tiếng, hai thủ lĩnh chọn cách tiếp cận khác biệt với ca khúc này. Hai thủ lĩnh Thanh Duy và Mew Amazing chia sẻ ý tưởng sân khấu kể về câu chuyện đa vũ trụ, trong đó nhân vật chính là một chàng nhân viên văn phòng luôn suy nghĩ về con đường mình đã chọn. Từ đó, toàn đội gửi gắm đến khán giả thông điệp rằng luôn tin tưởng vào ước mơ của mình.

Vòng đấu đầu tiên kết thúc, Liên minh Kỳ Tích với 2.720 điểm đã vượt qua con số 2.260 của Liên minh Khải Hoàn. Từ đó, hai vị trí đầu tiên trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng đã nằm trong tay của 12 Anh Tài chiến thắng vòng Tiên Phong.

Vòng Tiến Công được chia thành 2 trận đấu vocal và perform. Với thể thức vocal, cả 2 liên minh đều lấy đi nước mắt của khán giả bằng những màn trình diễn đầy cảm xúc.

Liên minh Kỳ Tích mang đến đội hình gồm Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Cheng và 14 Casper. 4 Anh Tài xây dựng ca khúc Em tôi từ hình ảnh người lính nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ lúc đang thực hiện nhiệm vụ, đến người anh hay tin em mình bị nước cuốn trôi khi tham gia cứu người.

Phía Khải Hoàn với các thành viên It’s Charles, Toki Thành Thỏ, Thơm Da LAB, Đông Hùng và Thái VG lay động trái tim khán giả bằng câu chuyện mâm cơm gia đình trong ca khúc Cơm nhà. Những phút giây quây quần, dùng bữa bên người mẹ và những điều quen thuộc ngỡ là giản đơn, nhưng sẽ đến một lúc nào đó có thể sẽ trở thành quá khứ không thể tìm lại được.

Trận đấu vocal là một cuộc rượt đuổi sít sao về mặt tỉ số. Cơm nhà của Liên minh Khải Hoàn nhận 1.540 điểm, trong khi số điểm cho Em tôi của Liên minh Kỳ Tích là 1.530. Với kết quả này, Liên minh Khải Hoàn giành chiến thắng trong trận đấu vocal của vòng Tiến Công.

Trong phần perform, không khí thay đổi rõ rệt với hai ca khúc sôi động hơn. Liên minh Kỳ Tích mang đến sân khấu giàu năng lượng với 60 năm cuộc đời, nhưng vẫn ẩn chứa nhiều thông điệp sâu sắc. Không hề kém cạnh, Liên minh Khải Hoàn dựng nên một sân khấu rực rỡ cho ca khúc Tóc ngắn. Từ đó, toàn đội gửi gắm thông điệp về sự độc bản, tự tin và quyền được là chính mình của mỗi người phụ nữ, vượt qua những định kiến giới trong cách con người ăn mặc, thể hiện bản thân.

Liên minh Khải Hoàn chiến thắng ở trận đấu perform với 1680 điểm. Qua đó, Khải Hoàn giành chiến thắng tại vòng Tiến Công. Chung cuộc, tỉ số của 2 vòng đấu Tiên Phong và Tiến Công được chia đều cho cả 2 Liên minh, nhưng Liên minh Khải Hoàn chiếm lợi thế với 4 vị trí trong Gia tộc Anh Tài Toàn Năng, trong khi chỉ 2 Anh Tài trong Liên minh Kỳ Tích có suất thành đoàn.