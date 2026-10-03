ATVNCG 2026 tập 14: Sân khấu 'Em tôi' gợi nhắc sự sẻ chia giữa những ngày bão lũ

Trong tập 14 ATVNCG 2026, sân khấu Em tôi được thể hiện bởi Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng. Thay vì giữ nguyên cách kể của ca khúc, nhóm đặt bài hát vào bối cảnh những người lính đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin quê nhà chìm trong bão lũ. Từ đó, câu chuyện chuyển hướng khi một người em trai không may bị mất tích trong lúc tham gia cứu người, để lại nỗi đau cho người ở lại.

Không chỉ khéo léo khai thác chủ đề thiên tai, "Em tôi" lồng ghép tình cảm anh em sâu sắc.

Ý tưởng tiết mục được phát triển từ hai hướng. Anh Tài Hoàng Tôn đề xuất hình ảnh người chiến sĩ, trong khi Ah Tài Cheng và ê-kíp nhận thấy ca từ của Em tôi phù hợp với câu chuyện thiên tai. Hai ý tưởng sau đó được kết hợp lại để tạo nên một sân khấu lấy bão lũ làm bối cảnh nhưng đặt trọng tâm vào tình thân.

Phần mở đầu gợi ra bối cảnh rõ ràng cho người xem. Nguồn: VTV Go.

14 Casper "tái xuất" như mong đợi của khán giả.

Đặc biệt, Anh Tài 14 Casper đảm nhận phần lời cho toàn bộ các X-part, góp phần mở rộng câu chuyện và tạo thêm những lớp cảm xúc cho tiết mục. Theo Anh Tài Cheng, quá trình hoàn thiện Em tôi được thực hiện qua nhiều lần trao đổi để các thành viên cùng hướng đến một cách kể thống nhất.

Câu chuyện và tiếng hát truyền cảm của "Em tôi" đã chạm tới cảm xúc của số đông khán giả.

Phần tái hiện chân thực lấy đi không ít nước mắt của người xem. Nguồn: VTV Go.

Với cách làm mới này, bão lũ trong Em tôi không chỉ là hình ảnh của thiên tai mà còn trở thành điểm khởi đầu cho câu chuyện về quê hương, tình anh em và sự mất mát. Khi biến một ca khúc thành câu chuyện của những người đang đứng giữa vùng thiên tai, tiết mục gợi nhắc rằng phía sau mỗi trận bão còn có những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi người thân trở về.

Cùng với các Anh Tài khác, Anh Tài Cheng gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng phần kết cực kỳ đẹp mắt. Nguồn: VTV Go.