Đỗ Mỹ Linh và 3 nàng dâu hào môn thu hút sự chú ý

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện chiếc đầm lụa trang nhã, khoe vai trần và vóc dáng mảnh mai sau sinh khi đến sự kiện của NTK Lê Thanh Hòa.

Đỗ Mỹ Linh đọ sắc cùng Ngọc Hân trong sự kiện.

Tại sự kiện, 'con dâu bầu Hiển' hội ngộ nhiều người đẹp như á hậu Phương Nga, Thanh Tú, Tú Anh. Họ đều là những chị em thân thiết, từng đồng hành trong công việc và cả cuộc sống.

Đỗ Mỹ Linh nổi bật dù đã qua 2 lần sinh đẻ.

'Nàng dâu hào môn' Tú Anh diện chiếc đầm của Lê Thanh Hòa lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mùa thu. Cô phối cùng chiếc túi Louis Vuitton da cá sấu bạch tạng tiền tỷ.

"Nàng dâu hào môn" Thanh Tú hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện. Sau khi kết hôn, cô tập trung vun vén hạnh phúc với chồng doanh nhân, không hoạt động showbiz.

Không kém cạnh những "cô dâu hào môn" khác, Hương Liên tích cực tham dự các sự kiện sau khi kết hôn với thiếu gia. Cô tôn vẻ đẹp tiểu thư cùng chiếc đầm bay bổng.

Ngọc Hân hội ngộ đàn chị Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương.

Á hậu Phương Nga khoe diện mạo như công chúa với chiếc đầm quây xòe bồng, đính kết hình chuồn chuồn.

Hai á hậu của Hoa hậu Việt Nam 2024 Châu Anh - Vân Nhi đọ sắc.