Khi trang sức trở thành 'nhân vật chính': Nâng tầm phong cách Thu Đông 2026

Jumbo Jewels: Càng to càng tốt

Mùa này dường như không có món trang sức nào thoát khỏi cuộc chơi “phóng đại”. Khuyên tai, dây chuyền, brooch hay nhẫn đều được nâng size lên mức statement. Tại Saint Laurent, có những đôi khuyên tai lớn đến gần bằng một nửa đầu người mẫu. Valentino thì lại tạo điểm nhấn cho những bộ trang phục mềm mại bằng những chiếc dây chuyền dạng door-knocker cực lớn. Sang trọng, kịch tính và có chút cổ điển, đúng kiểu món phụ kiện chỉ cần xuất hiện là trang phục lập tức có chuyện để nói.

Khi cả vườn thú bước vào hộp trang sức

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa này là chiếc brooch hình nhện tarantula phủ đá lấp lánh của Roberto Cavalli. Họa tiết động vật vốn không xa lạ với thế giới trang sức. Chúng thường mang những ý nghĩa như may mắn, sức mạnh, quyền lực hoặc sự bảo vệ. Nhưng mùa Thu Đông 2026 không chỉ có một vài biểu tượng quen thuộc, mà cả vương quốc động vật dường như đã được bê lên sàn diễn thời trang.

Belt Chains - Thắt lưng cũng cần được “độ”

Nếu phải chọn một item cơ bản để makeover, thắt lưng chắc chắn là ứng viên hoàn hảo. Tại Hermès, một trang phục vốn đã thanh lịch lập tức trở nên cá tính hơn khi chiếc thắt lưng mảnh được gắn thêm một sợi dây chuyền bản lớn.

Ralph Lauren lại khai thác khía cạnh cổ điển của xu hướng này, biến belt chain thành chi tiết khiến tổng thể mang hơi hướng retro và sang hơn. Đây cũng là một gợi ý khá dễ áp dụng trong ăn mặc hằng ngày.