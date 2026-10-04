Đoàn Thiên Ân thay đổi ra sao sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam?

Đoàn Thiên Ân được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vào tháng 10/2022. Chỉ khoảng hai tuần sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 tại Indonesia và lọt Top 20. Thời điểm đó, người đẹp nhận nhiều ý kiến trái chiều về sắc vóc cũng như kỹ năng trình diễn. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Thiên Ân lựa chọn tập trung vào công việc và cải thiện bản thân. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 8/2023, cô không bó hẹp hình ảnh trong vai trò hoa hậu mà cùng ê-kíp định hướng phát triển theo hướng đa năng, từ người mẫu, quảng cáo đến các chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình của Thiên Ân đến từ điện ảnh. Cuối năm 2024, cô lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng với vai Bảy Loan - một mỹ nhân Sài Gòn đầu thế kỷ 20 trong Công tử Bạc Liêu của đạo diễn Lý Minh Thắng. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Đầu năm 2025, Thiên Ân tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai Vân trong Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng tại phòng vé và đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Vai diễn giúp Thiên Ân có thêm cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Thiên Ân còn nhận được sự ghi nhận qua giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh lần thứ 12. Những dấu mốc này góp phần giúp cô có thêm động lực theo đuổi con đường diễn xuất thay vì chỉ xuất hiện với tư cách một hoa hậu trong các hoạt động giải trí. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Đầu năm 2026, Thiên Ân tiếp tục đảm nhận vai chính trong Hẹn em ngày nhật thực. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Hẹn em ngày nhật thực cũng đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình diễn xuất của Thiên Ân. Một số đánh giá cho rằng vai diễn cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh quen thuộc của một “hoa hậu đóng phim”. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Song song với điện ảnh, Thiên Ân duy trì độ nhận diện thông qua các sự kiện, talk show, game show và chương trình thực tế như Sao nhập ngũ. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Đời thường, Thiên Ân hướng đến phong cách trẻ trung và nhẹ nhàng. Người đẹp dành thời gian cho yoga, đi nhà sách, chăm sóc thú cưng và tận hưởng những khoảng thời gian riêng. Đáng chú ý, tháng 7/2026, cô chia sẻ đã mua được căn nhà đầu tiên tại TP.HCM sau bốn năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Bên cạnh sự nghiệp, mối quan hệ thân thiết giữa Thiên Ân và Hoa hậu Kỳ Duyên cũng nhận được sự quan tâm. Cả hai thường đồng hành tại các sự kiện, hoạt động thời trang và những khoảnh khắc đời thường. Ảnh: FB Đoàn Thiên Ân

Kỷ niệm 4 năm đăng quang của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Clip: Youtube Sen Vàng Tivi