Á hậu Trịnh Mỹ Anh trước nghi vấn bị tước danh hiệu quốc tế

Sáng 3/10, nghi vấn Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu quốc tế gây xôn xao. Lý do là trên fanpage chính thức, ban tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, đảm nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Theo ban tổ chức, với cương vị mới, Nathalie Briones sẽ tiếp tục hành động và truyền cảm hứng cho cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước, đồng thời biến nhận thức về môi trường thành những hành động thiết thực. Trong đêm chung kết Miss Earth 2025, người chiến thắng danh hiệu kể trên là Trịnh Mỹ Anh. Do đó, công chúng đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Bài đăng sáng 3/10 của Miss Earth không đề cập cụ thể đến Trịnh Mỹ Anh - người đảm nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý bởi chỉ vài giờ trước đó, tối 2/10, Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam 2026. Việc Miss Earth bất ngờ công bố người đẹp khác đảm nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025 khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về tình trạng lẫn vị trí của Trịnh Mỹ Anh. Một số ý kiến thắc mắc liệu người đẹp Việt có bị ban tổ chức Miss Earth tước danh hiệu hay không. Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo chính thức từ Miss Earth về lý do thay đổi.

Trong khi đó, Kenbi Phạm Duy Khánh - Giám đốc quốc gia của cuộc thi Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái đất Việt Nam) - viết trên trang cá nhân: “Tổ chức Miss Earth chưa có thông báo nào rõ ràng là chính thức tước vương miện Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh”. Khi Tri Thức - Znews liên hệ với quản lý của Trịnh Mỹ Anh, đại diện nàng hậu khẳng định giữa cô và BTC Miss Earth chưa có cuộc trao đổi chính thức nào về vấn đề tước danh hiệu. Trên tài khoản cá nhân, nàng hậu giới thiệu bản thân là Á hậu 1 của Miss Universe Vietnam 2026 và Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, nhưng không đề cập đến danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Mỹ Anh chưa chính thức lên tiếng về vụ việc nên thông tin cô bị tước vương miện hay không chưa được xác nhận. Trịnh Mỹ Anh đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, sau đó tham gia Miss Earth vào giữa năm 2025 tại Philippines và giành danh hiệu Miss Earth Water. Theo lịch dự kiến, Miss Earth 2026 diễn ra vào tháng 12. Như vậy, tại thời điểm tham gia Miss Universe Vietnam 2026, cô vẫn được xem là đang trong nhiệm kỳ Miss Earth Water 2025.

Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Trịnh Mỹ Anh giành ngôi Á hậu 1. Người đẹp sinh năm 2003. Cô theo học Đại học Thương mại, có khả năng sử dụng tiếng Anh và đạt IELTS 7.0. Người đẹp cao 1,75 m, số đo 85-64-95. Trước khi giành Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026, cô đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Thời gian qua, Mỹ Anh vẫn tham gia nhiều hoạt động khác nhau của Miss Earth. Cô cũng xuất hiện trong các sự kiện giải trí hoặc sàn diễn thời trang.

Minh Hạo