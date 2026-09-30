Chi gần 780 triệu đồng cho đám cưới trong mơ, đôi trẻ sững sờ khi bão nhấn chìm địa điểm tổ chức: Món quà không ngờ từ hơn 400 người xa lạ khiến ai cũng cảm động

Jayden Sink và Kimberly Laprad, đều 24 tuổi, sống tại Roanoke, bang Virginia, Mỹ. Cặp đôi dự định kết hôn ngày 25/9 tại 1 căn nhà bên bờ biển ở Waves, thuộc khu vực Outer Banks, bang North Carolina.

Kimberly luôn mong muốn có 1 đám cưới bên biển. Để hiện thực hóa giấc mơ này, 2 người chi khoảng 30.000 USD, tương đương gần 780 triệu đồng. Hôn lễ dự kiến diễn ra trong không khí ấm cúng với khoảng 45 người thân và bạn bè.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước đám cưới, 1 cơn bão mạnh tràn qua Outer Banks, làm mọi kế hoạch bị đảo lộn. Để tránh thời tiết xấu, cặp đôi quyết định khởi hành sớm cùng 2 người bạn.

Jayden Sink và Kimberly Laprad. Ảnh: People

Khi còn cách đảo Hatteras hơn 30 phút di chuyển, họ nhận tin tuyến đường nối đảo với đất liền bị hư hại do mưa lớn, gió mạnh và nước dâng. Sink, Laprad cùng 2 người bạn sau đó bị mắc kẹt trên đảo.

Không lâu sau, cặp đôi tiếp tục biết địa điểm tổ chức hôn lễ đã bị ngập. Do đã sử dụng toàn bộ khoản tiền dành dụm trong năm để chuẩn bị đám cưới, họ không còn khả năng tổ chức lại vào thời điểm khác.

Trong lúc cô dâu và chú rể tưởng kế hoạch đã hoàn toàn đổ vỡ, người dân đảo Hatteras bắt đầu hỗ trợ. Đại diện khu cắm trại Frisco Woods Campground cho phép cặp đôi sử dụng địa điểm miễn phí để tổ chức hôn lễ.

2 người bạn đi cùng cũng liên hệ với cư dân địa phương, nhờ hỗ trợ trang điểm, chuẩn bị đồ ăn, bánh cưới cùng những dịch vụ cần thiết. Sau đó, 1 lời mời được đăng trên mạng xã hội, kêu gọi những người đang mắc kẹt trên đảo đến chung vui.

Hôn lễ được tổ chức ngày 26/9. Thay vì khoảng 45 khách như kế hoạch ban đầu, hơn 400 người gồm cư dân địa phương và du khách mắc kẹt vì bão đã xuất hiện.

Món quà không ngờ từ hơn 400 người xa lạ khiến ai cũng cảm động. Ảnh: People

Bà Stacey Saunders, tổng quản lý khu cắm trại, đảm nhận vai trò chủ trì buổi lễ. Sink và Laprad trao lời thề nguyện cùng nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Bữa tiệc sau đó diễn ra với sự góp sức của DJ, khách mời và nhiều doanh nghiệp địa phương. Những người thuộc nhiều độ tuổi cùng nhảy múa và gửi lời chúc mừng đến đôi trẻ.

Kimberly không có được đám cưới bên bờ biển như mong đợi, còn gia đình và người thân không thể tham dự. Tuy nhiên, giữa lúc cơn bão làm mọi dự định tan vỡ, hơn 400 người xa lạ đã giúp họ tạo nên 1 câu chuyện khó quên.

Cặp đôi cho biết trải nghiệm này giúp họ trưởng thành, học cách chấp nhận và thay đổi những điều không như ý theo hướng tốt đẹp nhất. Trong suốt hành trình, 2 người lựa chọn tình yêu, tinh thần đồng đội và tiếng cười.

(T/h theo Vietnamnet, Sao Star)