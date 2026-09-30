Giày búp bê trở lại: 5 cách biến tấu khiến nàng 'gây thương nhớ'

Từng được xem là món đồ gắn với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng, giày búp bê nay đã vượt khỏi giới hạn của một đôi giày đế bệt thông thường. Sự trở lại của trào lưu Balletcore cùng phong cách tiểu thư cổ điển càng tạo thêm sức hút cho kiểu giày này.

Từ giày da bóng đính nơ, thiết kế quai ngang, giày đục lỗ cho đến những mẫu đính đá, họa tiết hay phối màu tương phản, giày búp bê ngày càng có nhiều phiên bản để lựa chọn.

Giày đế bệt trắng

Không cần đến những đôi cao gót lênh khênh, giày búp bê đế bệt có thể đồng hành cùng nàng trong những buổi dạo phố, picnic cuối tuần hay các chuyến nghỉ dưỡng.

Với thiết kế đơn giản, sắc trắng giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và tươi sáng. Tuy nhiên, vì giày búp bê không tạo thêm chiều cao như giày cao gót, nàng có thể kết hợp cùng những chiếc đầm ngắn trên gối để tạo hiệu ứng kéo dài tỷ lệ cơ thể.

Đây cũng là công thức phù hợp với những ai yêu thích phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn ưu tiên sự thoải mái khi di chuyển.

Giày đế bệt trắng giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng và tươi sáng

Giày búp bê phối đen - trắng

Giày búp bê màu đen thường được liên tưởng đến vẻ ngoài trẻ trung, đáng yêu, nhưng thiết kế mũi tròn lại mang thêm nét cổ điển và thanh lịch.

Khi kết hợp với trang phục trắng, đôi giày đen trở thành điểm nhấn tương phản giúp tổng thể bớt đơn điệu. Công thức đen - trắng cũng dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, đặc biệt khi nàng muốn xây dựng hình ảnh tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn.

Nếu yêu thích phong cách tiểu thư Parisian, một đôi giày búp bê da bóng màu đen có thể kết hợp cùng đầm babydoll tay bồng màu trắng, điểm xuyết họa tiết đen nhỏ. Sự đồng điệu về màu sắc giúp tổng thể trở nên ngọt ngào và tinh tế.

Giày búp bê đính nơ, họa tiết

Những đôi giày búp bê trơn màu đã quen thuộc, vì vậy các thiết kế đính nơ hoặc có họa tiết là lựa chọn đáng chú ý cho những cô nàng muốn tạo dấu ấn riêng.

Một đôi giày xanh baby phối đen, quai dán đính nơ vải có thể kết hợp cùng áo tay phồng xếp bèo lệch vai, quần shorts bí ngô trắng và tất ren. Cách phối này tạo nên diện mạo đáng yêu, mang đậm tinh thần nữ sinh.

Với những thiết kế giày đã có nhiều chi tiết, nàng nên ưu tiên trang phục có màu sắc hài hòa để tránh tổng thể trở nên quá rối mắt.

Các thiết kế đính nơ hoặc có họa tiết là lựa chọn đáng thử khi muốn tạo dấu ấn riêng

Giày búp bê nhung và họa tiết kẻ

Nếu yêu thích vẻ đẹp vintage, nàng có thể thử những đôi giày búp bê đế bệt bằng nhung với quai cài ngang cổ điển.

Khi phối cùng set áo sơ mi cộc tay và quần shorts ca-rô nâu viền trắng, sự đồng điệu về màu sắc giúp tạo nên tổng thể ấm áp, gợi nhớ phong cách thời trang hoài cổ.

Giày búp bê phối tất lửng, tất ren

Một trong những cách làm mới giày búp bê đơn giản nhất là kết hợp cùng tất.

Tất lửng màu trắng ngang bắp chân hoặc tất ren cổ ngắn không chỉ gợi liên tưởng đến phong cách nữ sinh mà còn tạo một lớp chuyển tiếp thị giác giữa cổ chân và thân giày. Nhờ đó, tổng thể outfit trở nên có chủ ý và thú vị hơn.

Đây cũng là cách phối phù hợp với những đôi giày mũi tròn hoặc thiết kế có quai ngang, đặc biệt khi đi cùng váy ngắn hoặc quần shorts.

Phối giày búp bê với tất lửng, tất ren mang đến sự mới mẻ, ấn tượng

Có thể thấy, không cần quá nhiều món đồ mới, chỉ cần lựa chọn đúng kiểu giày và cách phối, nàng đã có thể biến hóa linh hoạt giữa nét ngọt ngào, cổ điển và hiện đại. Đây cũng là lý do giày búp bê tiếp tục giữ sức hút trong tủ đồ của những cô nàng yêu phong cách nữ tính nhưng đề cao sự thoải mái.