Rộ tin đồn Trấn Thành và Hari Won 'tái hợp'

Dự án điện ảnh EM của đạo diễn Trấn Thành đang trở thành tâm điểm chú ý trước thềm mùa phim Tết 2027. Không chỉ gây tò mò bởi nội dung và dàn diễn viên được giữ kín, bộ phim còn khiến mạng xã hội xôn xao trước thông tin Hari Won có thể tái hợp ông xã trên màn ảnh rộng.

Theo những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, Hari Won được cho là một trong những cái tên có khả năng xuất hiện trong EM. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng, chưa có thông báo chính thức từ Trấn Thành hay ê-kíp sản xuất. Trước đó, trong ngày khai máy, nam đạo diễn cũng chủ động che kín danh tính dàn diễn viên, khiến những thông tin liên quan đến bộ phim liên tục trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

Hari Won đến phim trường thăm Trấn Thành.

Tin đồn càng được chú ý sau khi Hari Won xuất hiện tại phim trường EM để thăm Trấn Thành. Nam đạo diễn từng đăng tải khoảnh khắc đưa bà xã tham quan hậu trường và gọi vui đây là việc “‘Em’ đến thăm đoàn phim EM”. Chi tiết này lập tức khiến khán giả đặt câu hỏi liệu Hari Won chỉ đến thăm chồng hay thực sự có một vai diễn trong tác phẩm mới.

Nếu thông tin được xác nhận, EM sẽ đánh dấu một lần hiếm hoi Trấn Thành và Hari Won cùng góp mặt trong một dự án điện ảnh do nam nghệ sĩ đạo diễn. Trước đó, câu chuyện Hari Won có xuất hiện trong phim của chồng hay không từng nhiều lần được khán giả quan tâm. Trấn Thành từng cho biết anh sẵn sàng mời bà xã nếu tìm được nhân vật phù hợp với kịch bản, đồng thời khẳng định không muốn đưa người thân vào phim chỉ vì mối quan hệ cá nhân.

Đáng chú ý, Hari Won không phải cái tên duy nhất được khán giả “đặt vào vòng nghi vấn” của EM. Do Trấn Thành tiếp tục giữ kín dàn cast, nhiều gương mặt trẻ cũng được cộng đồng mạng soi ra từ những hình ảnh, tương tác và manh mối liên quan đến đoàn phim.

Khán giả trông chờ sự xuất hiện của Hari Won trong phim Trấn Thành.

Trong số đó, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy và Hoa hậu Thanh Thủy là những cái tên được nhắc đến nhiều. Một số thông tin hậu trường thậm chí khiến khán giả cho rằng Trần Ngọc Vàng có liên quan đến dự án, trong khi Võ Điền Gia Huy và Thanh Thủy cũng lần lượt xuất hiện trong các giả thuyết về dàn diễn viên. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa được ê-kíp chính thức xác nhận.

Trước đó, Tóc Tiên cũng từng được cư dân mạng dự đoán có thể đảm nhận vai nữ chính của EM. Những suy đoán này xuất phát từ tên phim cùng một số tương tác giữa nữ ca sĩ và nhóm bạn của Trấn Thành. Dù vậy, đây cũng chỉ là giả thuyết được lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện EM đã bước vào quá trình ghi hình và dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Đinh Mùi 2027. Với cách Trấn Thành bảo mật thông tin, danh tính chính thức của dàn diễn viên nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ kín cho đến thời điểm ê-kíp lựa chọn công bố. Vì thế, câu hỏi liệu Hari Won có thật sự “tái hợp” Trấn Thành trên màn ảnh rộng vẫn đang chờ câu trả lời từ chính ê-kíp bộ phim.