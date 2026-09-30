Son Ye Jin nói về tranh luận của phim 19+ 'The Scandal'

Theo Yonhap News, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nữ diễn viên Son Ye Jin chia sẻ về vai diễn tái xuất trong bộ phim truyền hình của Netflix The Scandal. Cô cũng bày tỏ góc nhìn cá nhân đối với sự nghiệp và cuộc sống gia đình bên ông xã Hyun Bin.

Minh tinh Hàn thừa nhận phu nhân Cho không phải là nhân vật dễ dàng chiều lòng số đông khán giả. Trong cảm nhận của Son Ye Jin, quý bà Cho là nhân vật có nội tâm phức tạp. Người này phải từ bỏ nhiều ước vọng khi kết hôn với người chồng quyền lực vào thời điểm mà tiếng nói của phụ nữ bị hạn chế. Dù bề ngoài, bà Cho có một cuộc sống êm ấm, sang trọng nhưng trong thâm tâm, bà vẫn luôn khao khát những ước mơ chưa thành hiện thực.

Son Ye Jin trở lại với series The Scandal sau nhiều năm. Ảnh: Yonhap News.

"Tôi liên tục phải đặt câu hỏi nhân vật đang nghĩ gì trong đầu và đến giờ vẫn chưa thể khẳng định đã tìm ra câu trả lời hoàn chỉnh. Dù đây là một vai diễn khó, chính sự phức tạp đó lại tạo nên sức hút lớn đối với tôi," cô chia sẻ. Nữ diễn viên nói thêm rằng cô không diễn xuất để tranh thủ sự thương hại hay đồng cảm từ khán giả, ngay cả khi người xem cảm thấy nhân vật này có phần lập dị.

Trong buổi trò chuyện, khi nhớ lại giai đoạn đầu sự nghiệp, nữ diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối vì từng quá khắt khe với bản thân ở độ tuổi 20.

"Tôi chưa bao giờ hài lòng. Tôi nghĩ diễn xuất của mình thật ngớ ngẩn và không thích khuôn mặt của bản thân. Tôi cũng chưa bao giờ tin khi những người lớn tuổi nói với tôi rằng đó là những năm tháng đẹp nhất. Nhưng khi tôi xem lại những bức ảnh chỉ cách đây vài năm, tôi trông trẻ trung đến lạ thường", cô nói.

Son Ye Jin nói thêm quan điểm về diễn xuất của cô cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây, cô luôn có những kế hoạch chi tiết về những gì mình muốn làm tiếp theo và rất chú trọng đến kết quả. Nhưng giờ đây, nữ diễn viên không quá quan tâm về những điều đó.

"Tôi hiểu rằng mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch của mình. Trước đây, tôi luôn dốc toàn lực vào cuộc đua. Nhưng hiện tại, tôi muốn xây dựng sức mạnh nội tâm và thể hiện năng lượng đó ra bên ngoài. Tôi muốn trưởng thành hơn khi dần đảm nhận những vai trò mà tôi cảm thấy là một thử thách", cô chia sẻ.

Bên cạnh nghệ thuật, ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên lúc này là gia đình. Sau khi kết hôn với tài tử Hyun Bin vào năm 2022 và đón con trai đầu lòng, cô cho biết cuộc sống gia đình của cả hai cũng bình dị như bao cặp vợ chồng khác.

"Mọi người có thể nghĩ chúng tôi khác biệt vì công việc thuộc về công chúng, nhưng thực chất chúng tôi cũng như bao phụ huynh khác, phải thức trắng đêm mỗi khi con ốm. Việc cùng nhau nuôi dạy một đứa trẻ rất vất vả nhưng cũng cực kỳ vô giá, giúp chúng tôi trưởng thành hơn mỗi ngày", Son Ye Jin trải lòng.