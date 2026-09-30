Epik High tổ chức concert tại KSPO DOME sau hơn 20 năm hoạt động

Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Epik High chuẩn bị chinh phục một cột mốc mới trong sự nghiệp khi lần đầu tiên tổ chức concert tại KSPO DOME, một trong những địa điểm biểu diễn quy mô lớn tại Hàn Quốc.

Ngày 29/9, Epik High thông báo tổ chức "2027 Epik High Concert" tại KSPO DOME thuộc Olympic Park, Seoul, trong ba ngày từ 22 đến 24/1/2027. Đây sẽ là lần đầu tiên Tablo, Mithra Jin và DJ Tukutz cùng đứng trên sân khấu KSPO DOME với tư cách nghệ sĩ biểu diễn độc lập kể từ khi nhóm ra mắt năm 2003.

Việc lựa chọn KSPO DOME cho ba đêm diễn đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của Epik High. Sau nhiều năm theo đuổi hip-hop và alternative hip-hop, nhóm đã xây dựng được vị trí riêng trong âm nhạc Hàn Quốc, đồng thời duy trì hoạt động với đội hình ba thành viên gồm Tablo, Mithra Jin và DJ Tukutz.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô địa điểm biểu diễn, Epik High còn khiến người hâm mộ thích thú với cách công bố concert.

Poster của "2027 Epik High Concert" được thiết kế theo phong cách một bài báo giải trí. Phần tiêu đề giả tưởng xoay quanh cuộc gặp của Tablo, Mithra Jin và DJ Tukutz để ăn mừng thông tin mới. Trong hình ảnh đi kèm, ba thành viên nâng ly bia tại một quán gà, tạo nên không khí hài hước và có phần tự trào.

Cách quảng bá này tiếp tục cho thấy màu sắc đặc trưng của Epik High: không quá nặng tính nghi thức dù đang đánh dấu một cột mốc quan trọng. Thay vì xây dựng hình ảnh hoành tráng theo cách quen thuộc, nhóm lựa chọn biến chính thông báo của mình thành một màn châm biếm vui vẻ.

Trước khi trở lại sân khấu lớn tại Seoul vào tháng 1/2027, Epik High sẽ thực hiện chuyến lưu diễn Bắc Mỹ.

Tour diễn bắt đầu tại New York vào ngày 30/9, sau đó đi qua tổng cộng 13 thành phố tại Mỹ và Canada. Lịch trình bao gồm nhiều thị trường lớn như Boston, Toronto, Chicago, Los Angeles và Vancouver, trước khi khép lại tại San Diego.

Việc tiếp tục mở rộng hoạt động lưu diễn quốc tế cho thấy Epik High vẫn duy trì sức hút của một trong những nhóm hip-hop Hàn Quốc có hoạt động toàn cầu bền bỉ. Trong nhiều năm, nhóm không chỉ phát hành âm nhạc mà còn thường xuyên tổ chức các tour diễn tại nhiều quốc gia, xây dựng cộng đồng người hâm mộ vượt ra ngoài thị trường Hàn Quốc.

Đáng chú ý, tháng 9 cũng chứng kiến một thay đổi thú vị bên trong Epik High khi DJ Tukutz được bổ nhiệm làm trưởng nhóm mới. Sau khi đảm nhận vai trò này, anh thậm chí đưa ra danh sách "7 quy tắc mới", tạo thêm một chương hài hước trong câu chuyện nội bộ của bộ ba.

Từ một nhóm ra mắt năm 2003 đến những nghệ sĩ chuẩn bị có ba đêm diễn tại KSPO DOME vào đầu năm 2027, hành trình của Epik High cho thấy sự bền bỉ hiếm thấy trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Cột mốc sắp tới không chỉ là lần đầu nhóm xuất hiện tại một trong những sân khấu lớn của Seoul, mà còn là dấu mốc mới trong chặng đường hơn 20 năm mà Tablo, Mithra Jin và DJ Tukutz đã cùng nhau xây dựng.