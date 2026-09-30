Từ những vai phụ đến vị trí không thể thay thế của Thành Long

Thành Long được đào tạo bài bản tại Học viện Hý kịch Trung Quốc từ năm 7 tuổi, trải qua nhiều năm học võ thuật, nhào lộn, biểu diễn và ca hát. Sau khi rời trường, ông bước vào điện ảnh với công việc diễn viên đóng thế và nhanh chóng gây chú ý bởi khả năng thực hiện những cảnh nguy hiểm. Theo chia sẻ được đăng tải trên trang cá nhân, Thành Long từng đi từ vai quần chúng, diễn viên đóng thế, đóng vai xác chết cho đến những vai có lời thoại, trước khi dần tạo dựng tên tuổi trên phim trường.

Một dấu mốc quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp là khi Thành Long tham gia Tinh võ môn và Long tranh hổ đấu, những bộ phim có sự góp mặt của Lý Tiểu Long. Từng làm việc trong vai trò đóng thế cho Lý Tiểu Long, Thành Long có cơ hội quan sát trực tiếp một trong những biểu tượng lớn nhất của điện ảnh võ thuật. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ông được kỳ vọng trở thành gương mặt kế nhiệm, nhưng những tác phẩm đầu tiên theo công thức võ thuật truyền thống không tạo được bước đột phá.

Thành Long từng bắt đầu sự nghiệp từ những vai nhỏ và công việc đóng thế trước khi trở thành ngôi sao hành động

Thay vì tiếp tục đi theo hình mẫu có sẵn, Thành Long chọn cách xây dựng một hình ảnh khác. Ông kết hợp võ thuật với hài hình thể, nhào lộn và những pha hành động được dàn dựng dựa trên chính khả năng biểu diễn của mình. Xà hình điêu thủ và Túy quyền năm 1978 trở thành những bước ngoặt quan trọng, mở ra thời kỳ Thành Long định hình công thức điện ảnh đặc trưng: nhân vật gần gũi, giàu tính hài hước nhưng luôn bị cuốn vào những màn đối đầu nguy hiểm.

Từ đây, Thành Long không còn chỉ được nhớ đến như một võ sĩ hay diễn viên hành động. Ông ngày càng tham gia sâu vào quá trình làm phim, từ diễn xuất, chỉ đạo hành động đến đạo diễn. Những tác phẩm như Câu chuyện cảnh sát, Kế hoạch A, Long huynh hổ đệ giúp tên tuổi Thành Long trở thành một thương hiệu riêng của điện ảnh Hồng Kông. Danh sách phim chính thức của ông cho thấy trong nhiều thập niên, Thành Long liên tục đảm nhận vai trò trung tâm trong các dự án hành động, đồng thời duy trì đặc trưng tự thực hiện những cảnh nguy hiểm.

Con đường đến Hollywood cũng không diễn ra ngay lập tức. Thành Long từng nhiều lần thử sức tại thị trường Mỹ trong thập niên 1980 nhưng chưa đạt được thành công như kỳ vọng. Bước ngoặt đến với Rumble in the Bronx, trước khi Rush Hour giúp ông trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế. Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, đây là giai đoạn Thành Long hoàn thành mục tiêu nhiều năm theo đuổi: tạo được vị trí riêng tại thị trường điện ảnh Mỹ.

Từ điện ảnh Hồng Kông, Thành Long từng bước chinh phục thị trường Hollywood và khẳng định tên tuổi quốc tế. Hong Kong Film Archive.

Điều đáng chú ý trong hành trình của Thành Long là vị trí hiện tại không được hình thành chỉ từ một vai diễn hay một bộ phim. Từ những công việc phía sau máy quay, ông từng bước biến kỹ năng đóng thế thành lợi thế diễn xuất, biến những pha hành động thành ngôn ngữ riêng và biến hài hình thể thành dấu ấn nhận diện. Từ một diễn viên phải tìm kiếm cơ hội trên phim trường, Thành Long dần trở thành cái tên gắn liền với một phong cách mà nhiều thế hệ sau khó có thể thay thế.