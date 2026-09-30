Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh hát về cha, lay động sân khấu 'Cha và con gái'

Hai ca khúc “Tình cha” và “Lặng thầm tình cha” qua tiếng hát Lương Nguyệt Anh đã mang đến những phút lắng đọng tại Lễ trao giải cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 4 tại Đại học Hà Nội.

Chiều 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 4.

Giữa không gian của những câu chuyện được viết bằng ký ức, tình yêu và lòng biết ơn, phần trình diễn của Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh trở thành một khoảng lặng giàu cảm xúc khi lựa chọn hai ca khúc “Tình cha” và “Lặng thầm tình cha” để gửi đến khán giả.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh thể hiện hai ca khúc “Tình cha” và “Lặng thầm tình cha”.

Không phải những giai điệu quá cầu kỳ, hai ca khúc về cha được Lương Nguyệt Anh thể hiện theo cách thiên về cảm xúc, để từng câu hát dẫn người nghe trở về với hình bóng người cha trong ký ức của mỗi người.

Khi âm nhạc kể câu chuyện về cha

Nếu những bài viết dự thi “Cha và con gái” là nơi người con gửi gắm những điều đôi khi chưa thể nói thành lời với cha, thì âm nhạc lại mở ra một cách biểu đạt khác. Không cần quá nhiều lời dẫn, chỉ từ những câu hát về cha, ký ức gia đình đã có thể được đánh thức.

Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh đã dẫn người nghe trở về với hình bóng người cha trong ký ức của mỗi người.

Với “Tình cha”, Lương Nguyệt Anh mang đến một không gian âm nhạc giàu tình cảm. Hình ảnh người cha hiện lên qua những hy sinh lặng lẽ, những tháng năm dành cho gia đình và tình yêu không phải lúc nào cũng được nói thành lời.

Đó cũng là điểm gặp gỡ giữa âm nhạc và tinh thần của Cuộc thi viết chủ đề “Cha và con gái”. Bởi trong đời sống, tình cha thường không ồn ào. Nhiều người cha ít khi nói những lời yêu thương với con, nhưng lại dành phần lớn cuộc đời để làm việc, che chở và âm thầm đứng phía sau mỗi bước trưởng thành của con.

Phần kết hợp của các sinh viên Đại học Hà Nội giúp tiết mục thêm phần cảm xúc.

Trên sân khấu, Lương Nguyệt Anh không chỉ hát về một người cha cụ thể. Qua ca khúc, câu chuyện được mở rộng thành ký ức chung của nhiều thế hệ, có những người con đã trưởng thành nhưng vẫn nhớ dáng cha ngày nào; có người chỉ đến khi rời xa vòng tay gia đình mới nhận ra những điều cha từng làm cho mình; cũng có những lời yêu thương mãi chưa kịp nói.

Nếu “Tình cha” gợi lên tình cảm rộng lớn và thiêng liêng ấy, “Lặng thầm tình cha” lại đưa cảm xúc về một sắc thái khác, đó là sự hy sinh âm thầm.

Hai chữ “lặng thầm” cũng phần nào nói hộ cách nhiều người cha yêu thương con. Không giống sự chăm sóc thường nhật của mẹ, tình yêu của cha đôi khi được thể hiện bằng những hành động rất nhỏ, thậm chí dễ bị bỏ qua. Một chuyến đi làm xa, một lần đưa đón, một khoản tiền dành dụm cho con ăn học hay đơn giản là sự im lặng đứng phía sau khi con bước vào đời.

Chính những điều tưởng như bình thường ấy lại trở thành ký ức sâu đậm khi con đã trưởng thành.

Từ trang viết đến giai điệu về tình phụ tử

Năm nay, Cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” nhận được hơn 1.000 bài viết của các tác giả ở nhiều tỉnh, thành trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Với chủ đề “Hai thế hệ một tình yêu”, các tác phẩm khai thác tình cha con từ nhiều góc nhìn và hoàn cảnh khác nhau.

Lễ trao giải Cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái”.

Điểm chung của những trang viết ấy là tình cảm dành cho cha được thể hiện qua những câu chuyện rất đời thường. Có người viết về người cha đã khuất, có người kể lại những năm tháng tuổi thơ, có người viết về khoảnh khắc con gái trưởng thành, lập gia đình và rời khỏi vòng tay cha.

Hai ca khúc của Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh đã mang đến hội trường nhiều cảm xúc.

Trong dòng cảm xúc ấy, sự xuất hiện của âm nhạc tại lễ trao giải tạo nên một sự kết nối tự nhiên. Nếu các tác giả dùng con chữ để kể câu chuyện của mình thì Lương Nguyệt Anh dùng giọng hát để tiếp tục câu chuyện ấy bằng âm nhạc. Hai ca khúc “Tình cha” và “Lặng thầm tình cha” vì thế không đứng riêng khỏi chủ đề của chương trình mà trở thành một phần tiếp nối của những trang viết.

Để cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 tổ chức thành công, Tạp chí Gia đình Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của Hội Nhà báo Việt Nam; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam, cùng các cơ quan báo chí đã phối hợp thông tin, lan tỏa cuộc thi đến đông đảo độc giả và tác giả trên cả nước. Ban Tổ chức cũng trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành, tài trợ: Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam; Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Công ty TNHH Vạn Xuân; Tập đoàn Thành Thành Công (TTC); Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank); Trường Liên cấp Quốc tế Hàn Quốc KGS; Công ty CP Tập đoàn THT Việt Nam Holdings; Công ty TNHH Mira Tav. Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn hàng nghìn tác giả đã dành thời gian, tình cảm và những câu chuyện riêng tư để gửi đến cuộc thi. Mỗi bài viết, dù được vinh danh hay chưa, đều góp thêm một lát cắt chân thành vào bức tranh về tình cha con. Đặc biệt, Tạp chí Gia đình Việt Nam trân trọng cảm ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4, góp phần tạo nên những dấu mốc ý nghĩa trên hành trình của cuộc thi.