Kiều Minh Tuấn chứng minh vị thế mới

Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, từng bước tạo dựng tên tuổi từ những vai phụ trước khi bứt phá với Em chưa 18 năm 2017. Vai Hoàng đưa anh đến gần khán giả đại chúng, mở ra giai đoạn liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý như Lật mặt 3: Ba chàng khuyết, Anh trai yêu quái, Tiệc trăng máu, Chìa khóa trăm tỷ và Kẻ ẩn danh. Từ hài hước, đời thường đến hành động và tâm lý, nam diễn viên dần mở rộng màu sắc diễn xuất thay vì chỉ gắn với một dạng nhân vật.

Thành công của Em chưa 18 từng đưa Kiều Minh Tuấn trở thành một trong những gương mặt nổi bật của phòng vé Việt. Tuy nhiên, hành trình sau đó không phải lúc nào cũng duy trì được sức nóng. Một số dự án chưa đạt kỳ vọng thương mại khiến nam diễn viên có thời điểm phải đối diện với câu hỏi về sức hút sau giai đoạn bùng nổ. Thay vì lặp lại công thức cũ, anh lựa chọn thử sức với những vai diễn có yêu cầu khác biệt hơn về tâm lý, ngoại hình và cách thể hiện.

Kiều Minh Tuấn liên tục làm mới hình ảnh qua những vai diễn khác biệt. Ảnh: FBNV

Năm 2026 đánh dấu sự thay đổi rõ nét khi Kiều Minh Tuấn liên tiếp xuất hiện trong Con kể ba nghe và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Trong Con kể ba nghe, anh vào vai Thái, một nghệ sĩ xiếc và người cha đơn thân. Nhân vật không dựa nhiều vào chất hài quen thuộc mà tập trung vào tình cảm gia đình, những tổn thương và khoảng cách giữa cha con. Vai diễn giúp Kiều Minh Tuấn có thêm cơ hội thể hiện khả năng tiết chế cảm xúc trên màn ảnh.

Nếu Con kể ba nghe cho thấy một Kiều Minh Tuấn thiên về tâm lý, Phí Phông lại đưa anh sang màu sắc kinh dị. Nam diễn viên đảm nhận vai Còn, một pháp sư tập sự phải đối diện với những hiện tượng kỳ bí tại vùng núi. Đây là dạng nhân vật khác biệt so với nhiều vai diễn trước đó, đồng thời đòi hỏi anh thay đổi cách thể hiện để phù hợp không khí u tối của tác phẩm.

Đáng chú ý, trước khi chính thức ra rạp, Phí Phông từng bị đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh trong mùa phim lễ. Trong số 4 tác phẩm cùng thời điểm, phim bị dự đoán có thể đứng cuối về doanh thu. Thế nhưng ngay từ giai đoạn tiền khởi chiếu, tác phẩm đã thu về khoảng 7 tỷ đồng. Sau khi phát hành, Phí Phông tiếp tục duy trì sức hút và cán mốc 202 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu cao nhất dịp lễ năm đó.

Kiều Minh Tuấn tạo dấu ấn với vai diễn trong Phí Phông.

Kết quả này tạo ra khoảng cách đáng kể so với những dự đoán trước giờ chiếu. Chưa bàn đến chất lượng hay sở thích của từng nhóm khán giả, con số phòng vé cho thấy sức hút thực tế của một bộ phim chỉ có thể được xác định rõ hơn sau khi tác phẩm chính thức tiếp cận công chúng. Với Kiều Minh Tuấn, thành tích của Phí Phông cũng góp phần củng cố hình ảnh một diễn viên có khả năng tạo sức hút thương mại ngay cả khi bước sang thể loại mới.

Không chỉ được đo bằng doanh thu, bước chuyển của Kiều Minh Tuấn còn nằm ở cách anh lựa chọn vai diễn. Sau khi từng ghi dấu với hình tượng Hoàng trong Em chưa 18, nam diễn viên không duy trì một công thức an toàn mà liên tục thử sức với nhiều màu sắc khác nhau. Từ người anh trong Anh trai yêu quái, nhân vật hành động trong Kẻ ẩn danh đến người cha trong Con kể ba nghe và pháp sư ở Phí Phông, mỗi vai diễn đều cho thấy nỗ lực mở rộng giới hạn của bản thân.

Nam diễn viên ghi dấu với màn biến hóa trong Phí Phông.

Khi khán giả bắt đầu nhớ đến Kiều Minh Tuấn không chỉ qua những nhân vật hài quen thuộc, vị trí của anh trên màn ảnh cũng dần có thêm những lớp nghĩa mới. Thành công của Phí Phông vì thế không đơn thuần là một cột mốc doanh thu, mà còn cho thấy nam diễn viên đang đứng trước một giai đoạn khác trong sự nghiệp, nơi thực lực diễn xuất và sức hút phòng vé cùng tạo nên vị thế mới.