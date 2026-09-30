Show Dior 2027: Jisoo BLACKPINK nhận đặc quyền, Jang Won Young, Nhiệt Ba lộng lẫy

Show Dior Xuân Hè 2027 là điểm hẹn đáng chú ý nhất trong ngày thứ 2 của Paris Fashion Week. Sức hút của buổi trình diễn không chỉ nằm ở tư duy sáng tạo của Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson mà còn đến từ sự đổ bộ của dàn khách mời châu Á đình đám.

Jisoo BLACKPINK vẫn là tâm điểm truyền thông trên hàng ghế đầu show diễn. Nữ đại sứ toàn cầu được Olivier Bialobos - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Truyền thông và Hình ảnh của Dior trực tiếp đón tại lối ra vào VIP. Giám đốc PR Toàn cầu của Dior Peter Utz sau đó hộ tống cô vào bên trong hội trường.

Nàng thơ xứ Hàn nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả quê nhà nhờ tạo hình tông trắng và hồng phấn "dịu keo", gợi nhớ tới trang phục hanbok truyền thống. Các tín đồ thời trang quốc tế nhận ra rằng dưới "triều đại" của Jonathan Anderson, nàng thơ Jisoo được diện độc quyền nhiều mẫu đầm tông hồng hơn.

Jisoo BLACKPINK là nàng thơ được hưởng đãi ngộ ấn tượng nhất về mảng trang phục tại sự kiện. Mẫu chân váy xếp ly lạ mắt là sáng tạo được giới thiệu ngay tại sự kiện, thuộc BST Dior Summer 2027. Nữ idol mặc phiên bản màu hồng được nhà mốt custom (tùy chỉnh riêng). Jisoo hoàn thiện tạo hình với chiếc clutch hình chú vịt từng được Jonathan Anderson hé lộ trong quá trình fitting cho Dior Summer 2027 ít ngày trước.

LingOrm duy trì sức hút trên các nền tảng mạng xã hội trong lần thứ 4 trở lại Paris Fashion Week. Sự xuất hiện của bộ đôi girl-love Thái Lan tại show Dior hút hơn hơn 1 triệu lượt nhắc trên X. Cả hai nắm tay nhau trong suốt thời gian livestream chính thức của Dior. Các góc quay cận cảnh "cực tình" khiến fan couple đùa rằng đây "lời xác nhận công khai mối quan hệ của cặp sao".

Lingling "đụng hàng" EJAE.

Cặp đại sứ LingOrm cùng lăng xê các thiết kế dòng Cruise 2027nhưng mang tinh thần khác biệt. Lingling gây thương nhớ trong bản phối điệu đà, gồm sơ mi lụa trắng xắn tay cùng chân váy maxi xanh nhạt bất đối xứng, đính tua rua. Tại show Dior Haute Couture Thu Đông 2026, giọng ca Golden - EJAE đã lăng xê bản phối tương tự.

Orm lại chọn cách tiếp cận sắc nét hơn trong gam màu trung tính, khoác áo jacket, xách túi Cigale họa tiết Oblique.

Địch Lệ Nhiệt Ba được C-netz nhận định thuộc hệ "nồng nhan" (chỉ vẻ đẹp sắc sảo, tạo ấn tượng mạnh, nổi bật ngay từ lần gặp đầu tiên). Tạo hình dự show Dior mới nhất của người đẹp nhận về cơn mưa lời khen.

Nhiệt Ba lăng xê mẫu đầm nhung đỏ kết hợp cùng túi Lady Dior, giày cao gót đính hoa nổi. Phần tóc xoăn gợn sóng cùng lớp make-up son đỏ giúp hoàn thiện tạo hình mang hơi hướng hoài cổ, "tuyệt đối điện ảnh" cho nàng đại sứ.

Mỹ nhân Hoa ngữ "thu hoạch" được loạt ảnh Getty Images "xuất thần". Cư dân mạng thậm chí còn nhận xét rằng sản phẩm từ ống kính "hung thần" trông còn ấn tượng và lộng lẫy hơn cả hình ảnh được studio đăng tải.

Jang Won Young IVE là cái tên được kỳ vọng nhất nhì tại show diễn. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên nữ idol dự show Dior sau khi kết thúc "mối duyên" dài 4 năm cùng Miu Miu.

Nữ idol diện trang phục ren xuyên thấu từ Dior Cruise 2027. Cô hoàn thiện bản phối với Dior Cigale Bag - một trong những phụ kiện đáng chú ý nhất trong chương sáng tạo mới của Jonathan Anderson. Tạo hình mang hơi hướng kiêu kỳ, "over hợp" với tinh thần Dior và đánh dấu sự trưởng thành của nữ idol 22 tuổi.

Hwang Hyunjin StrayKids mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Nam idol gây sốt với kiểu tóc undercut cạo sát hai bên mai đầy "bá khí", lăng xê mẫu jacket từ BST Xuân Hè 2027 dành cho nam.

Lý Quân Nhuệ năm thứ hai liên tiếp tham dự show Dior tại Paris. Nam đại sứ đến từ Trung Quốc mang tới bản phối năng động, lịch lãm từ BST thời trang nam mùa Xuân Hè 2027. Bộ hình quảng bá trước thềm sự kiện của nam diễn viên được khen ngợi khi tạo ra bầu không khí lãng mạn, đầu tư về mặt thẩm mỹ.