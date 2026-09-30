Đạo diễn nói gì về bối cảnh của Bãi Săn - phim ngắn nhiều tập được tạo bởi A.I?

Bãi Săn là phim ngắn nhiều tập được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Mùa 1 gồm 15 tập, mỗi tập dài khoảng 3 phút, xoay quanh một nữ sinh có khả năng giải mã cổ tự và bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Người Thú với một tổ chức thợ săn bí mật.

Phim Bãi Săn dự kiến phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán 2027. - Ảnh: ĐPCC.

Theo nội dung phim, người bạn thân của nữ sinh bất ngờ biến thành Người Rồng sau một tai nạn. Từ đây, cô phải tìm cách giải mã những bí mật được che giấu dưới Đại học Đế Đô, đồng thời đối mặt với những xung đột liên quan đến các thế lực trong thế giới của phim.

Dự án do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) cùng Hãng phim TFS thực hiện, với sự đồng hành và hỗ trợ tài nguyên công nghệ từ CapCut. Điểm đáng chú ý nằm ở cách ê-kíp sử dụng A.I trong quá trình tạo hình ảnh cho tác phẩm.

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Hồng Chi cho biết Bãi Săn có nhiều yếu tố thần thoại, đòi hỏi ê-kíp xây dựng những bối cảnh như rừng nguyên sinh, rừng già hay vực thác sâu. Đây là những địa điểm không dễ tìm kiếm và tổ chức ghi hình nếu thực hiện theo phương thức truyền thống.

Từ phải qua: Đạo diễn Hồng Chi, Giám đốc Hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) Phạm Việt Phước.

Trong phim, bối cảnh trường học cũng được xây dựng gần khu vực núi, có thác và nằm trong vùng khí hậu lạnh. Theo đạo diễn, những yếu tố này xuất phát từ yêu cầu của kịch bản và được ê-kíp đưa vào quá trình thiết lập thế giới hình ảnh của Bãi Săn.

"Với A.I thì cái chuyện này nó là vấn đề đơn giản", đạo diễn chia sẻ về việc tạo dựng những bối cảnh khó thực hiện bằng cách quay thông thường.

Đại diện CapCut, bà Mai Đặng cho biết A.I có thể hỗ trợ ê-kíp trong khâu tạo dựng nhân vật và bối cảnh, đặc biệt với những phân đoạn cần nhiều thời gian và nguồn lực nếu sản xuất theo cách truyền thống. Trailer của Bãi Săn cũng cho thấy nhiều không gian được xây dựng theo hướng này, từ rừng, trường đại học đến các yếu tố kỳ ảo.

Bà Mai Đặng chia sẻ về những lợi thế mà AI hỗ trợ trong các giai đoạn thực hiện bộ phim.

Bên cạnh việc tạo hình ảnh, dự án còn sử dụng công cụ EditPilot để hỗ trợ quá trình hậu kỳ và tạo bản nháp sơ bộ. Tuy nhiên, A.I không thay thế toàn bộ quy trình làm phim. Theo thông tin từ ê-kíp, các khâu chuyển thể kịch bản, biên tập, đạo diễn, định hướng phong cách hình ảnh, lồng tiếng và dựng phim vẫn do đội ngũ TFS đảm nhiệm.

Đạo diễn Hồng Chi cho rằng cách con người mô tả và định hướng ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh do A.I tạo ra. "Bản thân mình mô tả như thế nào thì A.I diễn tả ra y như vậy", đạo diễn nói.

Ông Ngô Trần Thịnh - Trưởng phòng Đa truyền thông, Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM chia sẻ phim ngắn A.I là trend thú vị để HTV trải nghiệm.

Cũng tại sự kiện công bố, giải đáp thắc mắc về thời gian sản xuất cũng như kinh phí đầu tư, đại diện ê-kíp cho biết do dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa có con số cụ thể. Trả lời câu hỏi liệu Bãi Săn sẽ phát sóng miễn phí hay thu phí, nhà sản xuất chia sẻ phải đợi khâu hậu kỳ hoàn tất mới có thể đưa ra quyết định chính thức.