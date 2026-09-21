Nhà vô địch Grand Slam 'đua' đọc 24 cuốn sách với người yêu

Coco Gauff (sinh năm 2004) thích đọc sách từ nhỏ. Năm 13 tuổi, khi tham dự US Open 2017, tay vợt Mỹ cho biết ngoài nghe nhạc và xem phim, cô thường dành thời gian đọc sách. Tuy nhiên, khi lớn lên và phải thi đấu nhiều hơn, Gauff dần ít đọc.

Đến năm 2024, cô quyết định tìm lại sở thích cũ. Ban đầu, Gauff đặt mục tiêu đọc 12 cuốn trong một năm, tương đương một cuốn mỗi tháng. Nhưng bạn trai Jalen Sera cũng có thử thách riêng, đó là đọc số sách tương ứng với hai chữ số cuối của năm. Năm 2023, anh đọc 23 cuốn và đặt mục tiêu 24 cuốn cho năm 2024. Gauff lập tức nâng mục tiêu từ 12 lên 24 cuốn vì muốn "đua" với bạn trai.

Đến giữa tháng 6/2024, cô đã hoàn thành 12 cuốn, nhiều hơn Sera hai cuốn. "Tôi từng rất thích đọc khi còn nhỏ nhưng không còn đọc nhiều khi lớn lên. Vì vậy, tôi đặt mục tiêu đọc một cuốn mỗi tháng", Gauff chia sẻ với WTA.

Các cuốn Gauff lựa chọn thuộc nhiều thể loại. Cô đọc The Seven Husbands of Evelyn Hugo (Bảy người chồng của Evelyn Hugo) và Daisy Jones & The Six (Lửa rực và tro tàn) của Taylor Jenkins Reid. Với văn học Nhật Bản, cô chọn After Dark (Sau nửa đêm) của Haruki Murakami và This Is Amiko, Do You Copy? (tạm dịch: Amiko đây, bạn có nghe không) của Natsuko Imamura. Danh sách còn có hồi ký Finding Me (tạm dịch: Tìm lại chính mình) của Viola Davis và The New Jim Crow (tạm dịch: Jim Crow kiểu mới) của Michelle Alexander, cuốn sách viết về vấn đề chủng tộc và hệ thống tư pháp hình sự tại Mỹ.

Gauff cũng yêu thích truyện giả tưởng. Năm 2024, cô đọc liên tiếp Fourth Wing (Cánh Tư) và Iron Flame (Lửa Thép), hai phần trong loạt sách của Rebecca Yarros.

Giữa lịch thi đấu, Gauff thường tranh thủ đọc vào những lúc rảnh. Trong cuộc phỏng vấn với Elle năm 2021, cô cho biết một trong những hoạt động yêu thích là ngồi đọc sách bên mặt nước. Khi đó, cô vừa đọc xong The Young Elites (tạm dịch: Những tinh anh trẻ tuổi) của Marie Lu và chuẩn bị đọc phần tiếp theo.

Gu đọc của tay vợt Gen Z đa dạng từ tiểu thuyết giả tưởng, văn học Nhật Bản, hồi ký đến các tác phẩm kinh điển. Ảnh minh họa: NXB Trẻ, Nhà sách Trí Tuệ.

Đọc sách cũng là một trong những hoạt động cuối ngày của Gauff. Năm 2024, cô kể với Elite Daily rằng sau khi chăm sóc da và trò chuyện với bạn bè, cô thường đọc một lúc rồi mới đi ngủ. Cuốn sách cô đang đọc khi đó là Lửa Thép.

Đầu năm 2026, Gauff thử sức với Wuthering Heights (Đồi gió hú) của Emily Brontë, tiểu thuyết ra đời năm 1847. Đây là lần đầu cô đọc một tác phẩm từ thế kỷ XIX. Gauff cho biết cô chọn Đồi gió hú vì muốn thử thách bản thân với văn học kinh điển. Tuy nhiên, sau khi đọc, tay vợt cho rằng câu chuyện không lãng mạn như cô từng nghĩ. Cô nhận xét mối quan hệ giữa các nhân vật "rất độc hại" và có nhiều hành vi ngược đãi.

Ngôn ngữ của cuốn sách cũng khiến Gauff gặp khó khăn. Có những trang cô phải đọc lại nhiều lần mới hiểu. Dù vậy, tay vợt Mỹ xem đây là một trải nghiệm thú vị và muốn đọc thêm những tác phẩm tương tự.

Gauff hiện là một trong những tay vợt hàng đầu của Mỹ. Ở tuổi 22, cô đã giành 2 danh hiệu Grand Slam đơn nữ tại US Open 2023 và Roland-Garros 2025, từng vươn lên vị trí số 2 thế giới và vô địch WTA Finals 2024. Ở nội dung đôi, cô từng đứng số một thế giới và giành chức vô địch Roland-Garros 2024 cùng Katerina Siniakova.