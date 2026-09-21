Rút khỏi Miss Grand rồi thi Miss Universe, rapper Pháo khiến netizen dậy sóng

Tối 20/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 công bố Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003) là cái tên cuối cùng góp mặt trong Top 30 vòng chung kết.

Theo thông tin từ ban tổ chức, Pháo cao 1m68, nặng 49kg, số đo ba vòng 80-58-90. Nữ rapper được giới thiệu là muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một lĩnh vực mới.

Pháo bất ngờ góp mặt tại Miss Universe Vietnam 2026 sau khi từng rút khỏi Miss Grand Vietnam.

“Với Pháo, việc là một rapper không phải giới hạn để cô dừng lại. Cô lựa chọn khám phá nhiều lĩnh vực hơn, mang cá tính, tiếng nói và câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng. Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Pháo tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới.

Đây không chỉ là cơ hội để cô khám phá một lĩnh vực khác, mà còn là cách Pháo tiếp tục thể hiện bản sắc cá nhân - tinh thần không ngừng đổi mới và hoàn thiện bản thân”, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết.

Sự xuất hiện của Pháo thu hút sự chú ý bởi vài tháng trước, cô cũng từng ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026. Tại vòng sơ khảo, cô gây ấn tượng với phần trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và phong cách cá nhân. Pháo sau đó lọt Top 31 của cuộc thi.

Tuy nhiên, cuối tháng 6, nữ rapper bất ngờ thông báo dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam. Phía Pháo cho biết quyết định xuất phát từ việc các bên chưa đạt được sự thống nhất trong quá trình làm việc, đồng thời khẳng định không có mâu thuẫn hay tranh chấp với ban tổ chức.

Việc Pháo liên tiếp tham gia các cuộc thi sắc đẹp gây bàn tán

Việc Pháo chỉ tham gia một thời gian ngắn rồi rút lui khiến khán giả khi đó đặt nhiều câu hỏi. Nay, cô tiếp tục xuất hiện tại cuộc thi sắc đẹp khác, lần này là Miss Universe Vietnam 2026, khiến câu chuyện một lần nữa trở thành tâm điểm.

“Vừa bỏ cuộc thi trước đã sang cuộc thi khác, không hiểu mục đích là gì”; “Lần này liệu có rút lui nữa không?”; “Thi hoa hậu có phải tạo sự chú ý không?”, “Không biết lần này Pháo có đi đến cuối hành trình không?”.... một tài khoản bình luận.

Một bộ phận ủng hộ nữ rapper thử sức ở lĩnh vực mới. Họ cho rằng việc Pháo muốn trải nghiệm các cuộc thi sắc đẹp là lựa chọn cá nhân và cô hoàn toàn có quyền bước ra khỏi vùng an toàn. “Thi lại thì có gì sai, miễn Pháo thấy phù hợp và nghiêm túc với cuộc thi”, “Pháo có cá tính, có sân khấu, cứ thử sức xem đi được đến đâu”,... một số ý kiến khác viết.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Pháo cũng được cho là dễ tạo chú ý cho cuộc thi bởi cô vốn có lượng người hâm mộ riêng và hình ảnh khác biệt so với nhiều thí sinh hoa hậu.

Pháo tên thật là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Cô nổi tiếng sau khi giành ngôi Á quân King of Rap 2020. Năm 2021, cô tạo tiếng vang với bản hit 2 phút hơn, trở thành một trong những rapper nữ nổi bật của thế hệ Gen Z.

Trong hoạt động nghệ thuật, nữ rapper từng nhận đề cử “Nghệ sĩ mới của năm” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử “Nữ ca sĩ của năm” năm 2024.

Ngoài âm nhạc, Pháo còn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Cô tham gia The Heroes 2022, Sao nhập ngũ 2024, Em xinh say hi và đảm nhận vai nữ chính Nhật Hạ trong phim điện ảnh Thỏ ơi.