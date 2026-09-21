Vợ Đoàn Văn Hậu ghi điểm với kimono ở Nhật Bản

#1. Nguyễn Lâm Thảo Tâm - 8/10 điểm: Diễn viên, influencer Nguyễn Lâm Thảo Tâm ghi điểm với trang phục dạ hội trong tuần qua. Cô diện chiếc đầm tông metallic, đính cườm lấp lánh, phù hợp với bối cảnh tiệc tối. Phom dáng cúp ngực ôm sát cũng góp phần tôn vinh đường cong cơ thể người mặc. Thảo Tâm bổ sung găng tay opera đồng tông, xây dựng tạo hình cổ điển, sang trọng. Kiểu tóc búi gọn cũng đặc biệt phù hợp với định hướng xây dựng hình ảnh của nữ diễn viên tại sự kiện. Cô bổ sung vòng cổ lấp lánh, lấp đầy khoảng trống ở cổ, gây ấn tượng với tạo hình này. Ảnh: @mia.soya/IG.

#2. Chloe Nguyễn - 7,5/10 điểm: Beauty blogger Chloe Nguyễn có màn thay đổi phong cách đáng chú ý trong tuần qua. Cô diện set trang phục cá tính, khác biệt so với lối ăn mặc có phần nữ tính, hình ảnh tiểu thư thường thấy. Cụ thể, Chloe Nguyễn xây dựng hình ảnh mang đậm màu sắc đường phố Nhật Bản, bao gồm áo dạng corset và chân siêu ngắn đính lông thú. Những món phụ kiện như túi xách ánh vàng, boots ánh bạc hay kính mắt theo hơi hướm futuristic (tương lai) đặc biệt phù hợp với tạo hình xuống phố này. Đặc biệt, mái tóc hồng nổi bật chính là điểm nhấn của tổng thể, giúp Chloe Nguyễn trở nên khác biệt so với thường ngày. Ảnh: @bychloenguyen/IG.

#3. Doãn Hải My - 7/10 điểm: Cũng du lịch Nhật Bản, Doãn Hải My, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu, diện trang phục truyền thống của xứ hoa anh đào. Cô diện kimono tông xanh pastel, mang họa tiết thiên nhiên, phù hợp với bối cảnh chụp hình. Doãn Hải My thực hiện kiểu tóc búi gọn, đính hoa lên tóc và cầm dù tròn như đạo cụ chụp hình. Vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng của vợ Văn Hậu đặc biệt phù hợp với tạo hình trên, tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, bối cảnh và phong cách của người mặc. Ảnh: @_doanhaimy/IG.

#4. Ngọc Thanh Tâm - 6/10 điểm: Influencer Ngọc Thanh Tâm tiếp tục gây thất vọng về lựa chọn trang phục, kiểu tóc và phong cách phối đồ. Cô diện set trang phục nỉ tông xám, phối với giày thể thao và túi xách Dior trắng. Sự kết hợp giữa short và giày thể thao khiến Ngọc Thanh Tâm trông thấp hơn thực tế, gây mất cân bằng tỷ lệ cơ thể. Cô liên tục mắc lỗi phối đồ này trong thời gian gần đây. Kiểu tóc tết tương đối cầu kỳ, đáng yêu cũng không phù hợp với outfit năng động, trẻ trung khi xuống phố của Ngọc Thanh Tâm. Dù liên tục diện đồ hiệu, cô vẫn khó nâng tầm trang phục hay ghi điểm với sự lựa chọn váy áo của mình. Ảnh: @ngocthanhtam_n/IG.

#5. Tăng Mỹ Hàn - 4,5/10 điểm: Influencer Tăng Mỹ Hàn mất điểm khi diện váy lụa trong tuần qua. Cụ thể, cô mặc một thiết kế không tay tông hồng pastel, cột chiếc áo dài tay màu xanh bạc hà ngang hông. Cách phối đồ này vốn thịnh hành trong mùa mốt năm nay, giúp tạo dấu ấn cho outfit đơn giản, đồng thời gia tăng điểm nhấn ở eo, đem đến hiệu ứng thị giác về đường cong cơ thể cho người mặc. Tuy nhiên, chiếc áo quấn ngang hông của Tăng Mỹ Hàn tương đối dày, tạo cảm giác chia hình khối cơ thể, làm mất đi đặc điểm mềm mại của phương pháp phối đồ trên. Tổng thể bộ đồ trở nên thô, không phục vụ dụng ý ban đầu của người mặc. Ảnh: @babyboo11/IG.