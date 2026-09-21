'Nữ thần thanh xuân' lộ tin đồn bí mật kết hôn?

Hiện tại, Vương Khải đã bước sang tuổi 44, còn Đàm Tùng Vận cũng đã 36 tuổi, cả hai đều là những người giàu tình cảm, dành tình yêu lớn cho gia đình và sống kín đáo rất hợp nhau. Cặp đôi này đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả.

Sáng 20/9, tờ 163 đưa tin, Đàm Tùng Vận - Vương Khải vừa bất ngờ dính tin đã bí mật kết hôn với nhau. Theo nguồn tin, 2 ngôi sao nảy sinh tình cảm trên phim trường sau khi cùng hợp tác ăn ý trong một tác phẩm truyền hình. Sau đó, Vương Khải đã cầu hôn thành công đàng gái, rồi cặp đôi “phim giả tình thật”, giấu thiên hạ bí mật đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Hạ Môn (Trung Quốc). Một nguồn tin khẳng định thời gian trước, 2 ngôi sao còn bị chụp lại loạt khoảnh khắc hẹn hò riêng tư.

Đáng chú ý, Đàm Tùng Vận - Vương Khải được cho là đã chụp tận 500 tấm ảnh cưới với nhiều phong cách khác nhau từ diện trang phục hiện đại cho tới phong cách truyền thống.

Cách đây không lâu, Lan Hương Như Cố do Đàm Tùng Vận đóng chính vừa chính thức lên sóng. Tuy nhiên, Vương Khải gây chú ý với động thái chia sẻ lại bài đăng về bộ phim mới của mỹ nhân họ Đàm. Đổi lại, Đàm Tùng Vận cũng repost bài đăng của đàng trai. Từ đây, cặp đôi tin đồn được cho là ngầm “phát đường”, thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương trên mạng xã hội.

Hai diễn viên đều là người kín đáo, được khán giả yêu mến.

Lần gần đây nhất, trong một sự kiện, khi được hỏi liệu chuyện tình cảm với Vương Khải có hy vọng không, Đàm Tùng Vận không phủ nhận mà trả lời lấp lửng: "Tôi nghĩ chuyện này phải tin vào duyên phận". Theo Sohu, với một diễn viên chuyên nghiệp luôn phân rõ công việc và tình cảm như Đàm Tùng Vận đây là lần hiếm hoi cô không phủ nhận ngay tin tình ái.

Chưa hết, nguồn tin cho biết 2 ngôi sao đã đầu tư chụp tới 500 bức ảnh cưới với nhiều concept đa dạng. Ảnh: 163

Về phía Vương Khải, nam diễn viên hết lời khen ngợi Đàm Tùng Vận. Trong buổi phỏng vấn, anh chia sẻ cả hai rất hợp ý nhau. Anh yêu thích sự chuyên nghiệp và bóng dáng nỗ lực hết mình của Đàm Tùng Vận: "Cô ấy và tôi giống nhau một điểm nếu đã xác định mục tiêu thì sẽ kiên trì hướng tới cho tới khi đạt được kết quả thì thôi".

Bên cạnh đó, Vương Khải cũng khen Đàm Tùng Vận là diễn viên nữ đáng yêu nhất anh từng hợp tác. Trên phim trường, cả hai thường xuyên cười đùa với nhau. Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Vương Khải bị bắt gặp ngắm nhìn Đàm Tùng Vận tới 24 lần.

Đàm Tùng Vận và Vương Khải rong phim Hướng Gió Mà Đi.

Tin đồn tình ái của 2 ngôi sao từng rộ lên trước đây. Ảnh: 163

Thông tin Đàm Tùng Vận - Vương Khải bí mật cử hành hôn lễ đã gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội xứ Trung mới đây. Đáng chú ý, một bộ phận công chúng cho rằng cặp đôi Cbiz thực sự đang mặn nồng ngoài đời thực, bày tỏ hy vọng 2 nghệ sĩ sớm công khai mối quan hệ. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, bộ hình cưới nói trên là sản phẩm photoshop vụng về, để lộ ra hàng loạt dấu hiệu bất thường, mất cân đối của các chủ thể trong ảnh. Vậy nên, bộ ảnh không thể được xem như bằng chứng cho thấy Đàm Tùng Vận - Vương Khải đã về chung một nhà. Ngoài ra, fan khẳng định, việc Vương Khải đăng bài ủng hộ phim mới của Đàm Tùng Vận vốn chỉ là động thái bình thường giữa những người đồng nghiệp thân thiết trong giới, không thể dựa vào đó để kết luận 2 nghệ sĩ đang yêu nhau mặn nồng.

“Nữ thần thanh xuân”-Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, là cái tên quen thuộc với những người yêu thích phim Hoa ngữ. Với gương mặt baby, cô được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”, góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Quy Lộ, Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Cẩm Y Chi Hạ,...

Diễn viên Vương Khải.

Vương Khải sinh năm 1982, là tài tử nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến, Kẻ Ngụy Trang, Lang Nha Bảng, Hoan Lạc Tụng, Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu... Nam diễn viên được đánh giá là nghệ sĩ tài năng, lịch thiệp với mọi người và có sự nghiệp phát triển ổn định. Ngoài truyền hình, Vương Khải còn thể hiện bản thân trên màn ảnh rộng, từng thắng lớn với Hiến thân của kẻ tình nghi - tác phẩm nhận về doanh thu lên tới 402 triệu NDT.