Lan Hương Như Cố: Đàm Tùng Vận lại loay hoay vì gương mặt 'trẻ mãi không già'

Lan Hương Như Cố đang liên tục tăng tiến về điểm nhiệt, giúp Đàm Tùng Vận có thêm một phim thành công trong sự nghiệp của mình, trở thành “bảo chứng rating” của phim truyền hình Hoa ngữ. Tuy thế, những tranh cãi xoay quanh chuyện ngoại hình Đàm Tùng Vận không hợp phim cổ trang vẫn đang bùng nổ trên mạng xã hội.

Hơn 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vẫn vào vai nữ sinh rất ngọt.

Từ khi mới vào nghề, Đàm Tùng Vận đã biết cô không sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, sắc sảo mà khán giả yêu thích. Ngược lại, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to tròn ngây thơ cùng vẻ đẹp trong sáng của Đàm Tùng Vận bị xem là chỉ hợp đóng phim thanh xuân vườn trường.

Quả thực, nữ diễn viên vào vai học sinh rất ngọt, không bị chê là “cưa sừng làm nghé” nhưng mỗi khi thử sức với thể loại phim khác, Đàm Tùng Vận lại bị cho là thiếu nhan sắc của nữ chính, giống cô em gái dễ thương nhà bên chứ không phải mỹ nhân khiến bao người chú ý. Bản thân Đàm Tùng Vận từng kể cô đã trải qua hàng chục lần trượt casting vì vóc dáng nhỏ nhắn, ngoại hình kém nổi bật.

Nữ diễn viên được khen là trẻ mãi không già.

Với Lan Hương Như Cố cũng vậy, dù Đàm Tùng Vận đã cố gắng diễn bằng mắt nhiều hơn, hạn chế những biểu cảm trẻ trung để hợp với vai tiểu thư Thẩm Gia Lan trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, tính tình trầm mặc, luôn suy tính trước sau.

Tuy vậy, nhiều khán giả vẫn than phiền gương mặt trong veo của Đàm Tùng Vận bị thiếu cảm giác từng trải, càng thiếu phong thái nữ cường mạnh mẽ, sắc sảo để vượt qua rất nhiều âm mưu trong gia tộc.

Gương mặt trẻ trung của Đàm Tùng Vận lại gây bất lợi khi đóng phim cổ trang.

Ngược lại, người hâm mộ của Đàm Tùng Vận lại khen nữ diễn viên cố gắng không ngừng để vượt qua bất lợi về ngoại hình. Thay vì cứ ở trong vòng an toàn của các vai nữ sinh ngây thơ, nhí nhảnh, Đàm Tùng Vận sẵn sàng chọn những nhân vật trưởng thành, sâu sắc hơn, thay đổi lối diễn xuất để bù đắp lại gương mặt “trẻ mãi không già” của mình.