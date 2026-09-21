Rapper Pháo tiếp tục ghi danh thi hoa hậu

Rapper Pháo thi Hoa hậu.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Pháo ghi danh một cuộc thi hoa hậu.

Tối 20/9, ban tổ chức Miss Universe Vietnam chính thức công bố Nguyễn Diệu Huyền, nghệ danh Pháo, là thí sinh cuối cùng góp mặt trong Top 30 chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh luận.

Vì trước đó, cuối tháng 5, nữ rapper gây bất ngờ khi đăng ký Miss Grand Vietnam 2026. Cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất, xuất hiện tại vòng sơ khảo và vào top 31.

Tuy nhiên, đến ngày 27/6, phía quản lý xác nhận nữ rapper dừng tham gia Miss Grand Vietnam 2026 sau quá trình trao đổi với ban tổ chức. Đại diện của Pháo cho biết hai bên chưa đạt được sự thống nhất về một số điều kiện trong quá trình làm việc. Người đại diện đồng thời khẳng định quyết định rút lui không xuất phát từ mâu thuẫn hay tranh chấp.

Pháo được công bố là thí sinh cuối cùng góp mặt trong top 30 Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Trong hồ sơ đăng ký Miss Universe Vietnam 2026, Pháo cho biết việc tham gia cuộc thi là một cách để cô bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở một lĩnh vực mới. “Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Pháo tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới”, cô chia sẻ. Nữ rapper cũng xem đây là cơ hội để khám phá bản thân, đồng thời thể hiện cá tính và tinh thần không ngừng đổi mới.

Việc Pháo bất ngờ xuất hiện tại Miss Universe Vietnam 2026 tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả động viên nữ rapper mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở một lĩnh vực mới. Một số ý kiến lại đặt dấu hỏi về quyết định này, nhất là khi Pháo vừa rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026 cách đây không lâu. Việc cô trở thành thí sinh cuối cùng được công bố càng khiến một số khán giả cho rằng đây có thể là cách tạo hiệu ứng truyền thông.

Theo hồ sơ được Miss Universe Vietnam 2026 công bố, Pháo sinh năm 2003, quê Tuyên Quang, cao 1,68m, nặng 49kg, số đo ba vòng 80-58-90cm. Cô được giới thiệu với vai trò ca sĩ, diễn viên và rapper, có trình độ học vấn cao đẳng. Sở hữu chất giọng đặc trưng cùng cách sử dụng ngôn từ cá tính, Pháo từng gây chú ý với nhiều sản phẩm âm nhạc như Một ngày chẳng nắng, Trúc xinh, Sợ quá cơ... Trong đó, Hai phút hơn là một trong những ca khúc giúp tên tuổi nữ rapper được biết đến rộng rãi, với phiên bản đăng tải trên YouTube đã vượt mốc 300 triệu lượt xem.

Quỳnh Chi (t/h)