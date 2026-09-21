Khi công chúng không dễ dãi

Thông báo tạm vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của chương trình “2 ngày 1 đêm” của Trường Giang là một chi tiết mới trong câu chuyện đã diễn ra nhiều năm qua của giới giải trí Việt.

Trước đó, nhiều đoạn video cũ trong các chương trình giải trí được chia sẻ trở lại, nam diễn viên bị chê trách vì có lời nói, hành động không đúng mực, đặc biệt trong cách ứng xử với bạn diễn nữ. Nam nghệ sĩ đã thừa nhận từng hành xử “chưa tinh tế, chưa đủ tốt” và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Câu chuyện của Trường Giang đã vượt qua khái niệm “drama nghệ sĩ”, mà phản ánh sự chuyển động trong không gian rộng hơn: những điều từng được bỏ qua với lý do “chỉ là đùa”, “tính nghệ sĩ” hay “chuyện đã xưa”, nay được nhìn lại bằng tiêu chuẩn cao hơn của công chúng. Đã qua cái thời khán giả vì tình cảm với nghệ sĩ, nhất là người nổi tiếng, sẵn sàng bỏ qua những chuyện không hay, những màn diễn thô thiển. Đã không còn những khán giả thích xem chương trình giải trí và truyền hình thực tế khai thác tiếng cười bằng những màn trêu chọc ngoại hình, động chạm cơ thể, ghép đôi khiên cưỡng, thậm chí đem giới tính nghệ sĩ... ra chọc cười.

Khán giả hôm nay đòi hỏi người nghệ sĩ ngoài tài năng còn phải giữ phẩm chất, lòng tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm công dân. Theo PGS-TS Phan Bích Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, nhận thức về ranh giới cá nhân, bình đẳng giới, sự đồng thuận và quyền được tôn trọng đã thay đổi. Khán giả ngày nay đã tinh tế và khắt khe hơn. Trong khi đó, NSND Trần Minh Ngọc phát biểu: “Tài năng không phải tấm giấy miễn trừ mọi lệch chuẩn. Càng nổi tiếng, lời nói và hành động càng có sức lan tỏa, vì thế trách nhiệm cũng phải lớn hơn”.

Sự thay đổi trong cách công chúng nhìn nhận nghệ sĩ cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm nghề nghiệp của nghệ sĩ. Khi khán giả ngày càng đề cao những giá trị tích cực, văn minh, người nghệ sĩ cũng cần biết giữ gìn hình ảnh bằng chính cách ứng xử của mình.