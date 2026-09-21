An Eun Jin khiến fan xuýt xoa với diện mạo ngày một thăng hạng, khoảnh khắc bên Seo Kang Joon gây chú ý

An Eun Jin khiến khán giả không khỏi xuýt xoa với diện mạo ngày càng rạng rỡ trong loạt ảnh hậu trường phim Tình Yêu Không Phải Anh.

Cụ thể, mới đây, An Eun Jin đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram cùng dòng chú thích: “Cảm ơn Tình Yêu Không Phải Anh hôm nay cũng như mọi ngày”.

An Eun Jin khiến khán giả không khỏi xuýt xoa với diện mạo ngày càng rạng rỡ.

Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ ghi lại khoảnh khắc cô trên phim trường bộ phim truyền hình Tình Yêu Không Phải Anh của đài KBS2. Trước khi bước vào cảnh quay, An Eun Jin được ê-kíp trang điểm và chuẩn bị tạo hình. Làn da trong trẻo cùng đường nét gương mặt nhỏ nhắn, hài hòa giúp nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen.

Ở một bức ảnh khác, An Eun Jin diện chiếc váy trắng nhẹ nhàng, khoe vẻ ngoài thanh thoát như một nàng thơ. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cô đứng cạnh Seo Kang Joon. Cả hai tạo dáng tự nhiên, tình cảm đến mức trông không khác một cặp đôi ngoài đời, khiến người hâm mộ thích thú.

Khoảnh khắc An Eun Jin đứng cạnh Seo Kang Joon gây chú ý.

An Eun Jin hiện tham gia bộ phim truyền hình cuối tuần Tình Yêu Không Phải Anh của KBS2. Tác phẩm xoay quanh một cặp đôi đã yêu nhau 10 năm, khi mối quan hệ tưởng chừng quen thuộc bắt đầu đối diện với những cảm xúc xa lạ. Phim khai thác câu chuyện tình yêu theo hướng chân thực, giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống.

Trong phim, An Eun Jin và Seo Kang Joon đảm nhận vai chính, đồng thời tạo nên tuyến tình cảm được khán giả đặc biệt quan tâm.

Sau khi loạt ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả nhanh chóng để lại bình luận dành lời khen cho tạo hình của An Eun Jin. Không ít người nhận xét nữ diễn viên đặc biệt phù hợp với những thiết kế váy trắng nhẹ nhàng, giúp tôn lên vẻ ngoài nữ tính và trong trẻo.

Nhiều khán giả nhanh chóng để lại bình luận dành lời khen cho tạo hình của An Eun Jin.

Bên cạnh đó, màn kết hợp giữa An Eun Jin và Seo Kang Joon tiếp tục nhận được sự chú ý. Một số bình luận cho rằng cả hai có sự tương tác tự nhiên, đặc biệt là khi đứng cạnh nhau trong những khoảnh khắc đời thường trên phim trường. Có khán giả còn nhận xét hai diễn viên sở hữu ngoại hình hài hòa, tạo cảm giác như một cặp đôi thực sự.

“An Eun Jin mặc váy trắng đẹp quá”, “Hai người đứng cạnh nhau nhìn tình cảm thật sự”, “Mong phim có thêm nhiều khoảnh khắc của cặp đôi này”, “Nhìn ảnh hậu trường mà cũng thấy rung động”,... là những phản ứng được khán giả chia sẻ.

Những lời khen này cho thấy tạo hình của An Eun Jin cùng phản ứng hóa học với Seo Kang Joon tiếp tục là một trong những điểm khiến người xem quan tâm đến Tình Yêu Không Phải Anh.