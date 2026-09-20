Đàm Tùng Vận rũ bỏ hình tượng quen thuộc, vai diễn mới khiến khán giả vừa khóc vừa tranh luận

Điều đầu tiên khán giả nhận ra ở Đàm Tùng Vận trong Lan Hương như cố không nằm ở phục trang hay nhan sắc, mà ở cách cô thay đổi trạng thái nhân vật.

Thẩm Gia Lan vốn xuất thân là đích nữ của một gia đình danh giá. Nhưng sau biến cố khiến cả gia tộc bị cuốn vào họa lớn, cô phải từ bỏ thân phận cũ và sống dưới tên Hứa Lan Hương, con gái của một gia đình mang thân phận nô tịch.

Thẩm Gia Lan vốn xuất thân là đích nữ của một gia đình danh giá nhưng cả gia tộc lại bị dính vào biến cố

Sự thay đổi địa vị kéo theo một diện mạo và cách sống hoàn toàn khác.

Nhân vật không còn giữ vẻ tiểu thư được bao bọc từ nhỏ mà phải tự thích nghi với cuộc sống thiếu thốn. Cô phụ giúp cha mẹ nuôi, cùng gia đình gây dựng cuộc sống và tìm cách dành dụm tiền để thoát khỏi thân phận nô tịch.

Đàm Tùng Vận vì thế không chỉ phải diễn một cô gái rơi vào nghịch cảnh, mà còn phải thể hiện quá trình một người từng sống trong nhung lụa học cách tồn tại ở một vị trí thấp hơn rất nhiều.

Điểm khó của nhân vật Hứa Lan Hương còn nằm ở hành trình kéo dài qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Ở những phân cảnh khác nhau, Đàm Tùng Vận phải thay đổi từ thần thái của một tiểu thư khuê các sang vẻ nhẫn nhịn của người đang sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi nhân vật lớn tuổi hơn, những chi tiết rất nhỏ như dáng đi, nhịp thở, tư thế cơ thể hay đôi tay cũng được sử dụng để tạo cảm giác về thời gian.

Có lúc cô ngẩng cằm, vẻ quý phái của Thẩm Gia Lan trở lại. Nhưng khi khẽ co vai, nhân vật lại hiện lên với vị thế thấp bé của Hứa Lan Hương.

Đến những cảnh về sau, lớp hóa trang đồi mồi, dáng chống gậy và các đường nét trên cơ thể tiếp tục được sử dụng để nhấn mạnh sự thay đổi của nhân vật.

Đây cũng là điểm khiến vai diễn khác với hình tượng “em gái ngọt ngào” từng quen thuộc với Đàm Tùng Vận.

Lan Hương như cố không mất nhiều thời gian để đưa nhân vật vào nghịch cảnh.

Thẩm Gia Lan vốn có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối với Lâm Cẩm Kỳ, cháu đích tôn của Thượng thư Bộ Lại. Nhưng chỉ sau một đêm, Thẩm gia bị vu cho tội mưu phản.

Bi kịch nhanh chóng bao trùm cả gia tộc. Những người phụ nữ trong nhà họ Thẩm tìm đến cái chết để bảo toàn danh tiết. Trong lúc tuyệt vọng, Thôi thị phát hiện con gái vẫn còn sống và tìm cách cứu cô.

Đúng thời điểm đó, vợ chồng gia nô Hứa Vạn Toàn vừa mất con gái. Họ quyết định dùng thân phận của con mình để giúp Thẩm Gia Lan giả chết và trốn thoát.

Từ đây, cô không còn là Thẩm Gia Lan của gia đình đại học sĩ mà trở thành Hứa Lan Hương.

Cuộc đời mới bắt đầu từ một cái tên khác.

Sự thay đổi về hình tượng nữ chính cũng đi cùng một cách kể chuyện tương đối khác.

Hứa Lan Hương không giải quyết mọi vấn đề bằng những màn đấu đá quyết liệt. Sức mạnh của nhân vật được thể hiện qua cách cô quản lý cuộc sống gia đình, tính toán từng khoản thu chi và từng bước giúp những người thân bên cạnh ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, Triệu Tinh Đường do Lý Mộng thể hiện lại tạo ấn tượng bằng một kiểu khí chất hoàn toàn khác. Nhân vật có đường nét sắc sảo, sự khuôn phép và vẻ quyết đoán của một nữ chủ mẫu xuất thân thế gia.

Hai hình tượng này đặt cạnh nhau tạo ra hai cách xây dựng nhân vật nữ: một người trưởng thành qua biến cố và một người thể hiện quyền lực thông qua vị thế, sự kiểm soát.

Lan Hương như cố bắt đầu phát sóng từ ngày 11/9 trên CCTV-8 và Tencent Video, với Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Trước giờ lên sóng, tổng lượt đặt lịch xem trên hai nền tảng đã vượt 3 triệu. Trong ngày đầu tiên, độ hot của phim trên Tencent Video đạt đỉnh 23.089, trong khi rating thời gian thực của hai tập đầu trên CCTV-8 vượt 1,37%.

Nhưng những con số khởi đầu không phải là điều duy nhất khiến bộ phim được chú ý.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả khá phân cực. Một bộ phận dành nhiều lời khen cho diễn xuất, phục trang, bối cảnh và cảm xúc mà các diễn viên mang lại. Đặc biệt, những phân cảnh bi kịch đầu phim khiến không ít người xem xúc động.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng bộ phim có nhịp kể chậm, tình tiết chưa đủ mạnh và lời thoại đôi lúc tạo cảm giác cũ. Những khán giả quen với dòng cổ trang đấu đá hậu viện có tiết tấu nhanh vì thế có thể khó thích nghi với cách kể này.

Qua Hứa Lan Hương, bộ phim đặt trọng tâm vào một nhân vật nữ phải thay đổi để tồn tại, thay vì chỉ dùng nhan sắc làm lợi thế.

Đó cũng là lý do hình tượng Đàm Tùng Vận trong phim tạo ra nhiều cuộc bàn luận. Người xem không chỉ quan tâm cô có hợp với tạo hình cổ trang hay không, mà còn theo dõi cách nữ diễn viên xử lý một nhân vật phải đi qua nhiều hoàn cảnh và độ tuổi.

Ảnh: Weibo, Tencent