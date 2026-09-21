Cardi B xác nhận thực hiện album thứ ba, dự kiến phát hành năm 2027

Cardi B đang chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên âm nhạc mới. Chia sẻ trên thảm đỏ iHeartRadio Music Festival, nữ rapper xác nhận album phòng thu thứ ba đang được triển khai và cô đã hoàn thành hai ca khúc đầu tiên cho dự án.

Theo Cardi B, album vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn rất nhiều việc phải hoàn thiện. Tuy nhiên, nữ rapper cho biết cô muốn tạm gác những lịch trình khác để tập trung hoàn toàn cho âm nhạc. "Tôi đang thực hiện một album mới. Sau tháng 11, sau sinh nhật, tôi sẽ thu xếp để dành thời gian chỉ tập trung thu âm", Cardi B chia sẻ khi được hỏi về kế hoạch âm nhạc sắp tới.

Nữ rapper thừa nhận album hiện "chưa đi được gần đến hồi kết", nhưng cô hài lòng với những gì đã thực hiện. Cardi B cũng cho biết bản thân đang có một nguồn năng lượng và sự tự tin mới, qua đó cho thấy cô muốn dành sự tập trung lớn cho album tiếp theo.

Đáng chú ý, Cardi B xác nhận mục tiêu phát hành album thứ ba là trong năm 2027. Đây sẽ là album phòng thu thứ ba trong sự nghiệp của nữ rapper, tiếp nối Invasion of Privacy (2018) và Am I the Drama? (2025).

Thông tin về album mới được Cardi B công bố đúng một năm sau khi cô phát hành album phòng thu thứ hai Am I the Drama? vào ngày 19/9/2025.

Trước đó, Cardi B từng có khoảng thời gian dài không phát hành album mới sau thành công của Invasion of Privacy. Ra mắt năm 2018, album đầu tay đưa nữ rapper trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của thế hệ hip-hop mới và tạo nên nhiều ca khúc đình đám. Đến năm 2025, Am I the Drama? đánh dấu sự trở lại của Cardi B với một album phòng thu sau khoảng bảy năm. Dự án tiếp tục mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp của nữ rapper, sau đó được nối dài bằng một chuyến lưu diễn quy mô lớn trong năm 2026.

Tuy nhiên, ý tưởng về album thứ ba thực tế đã được Cardi B hé lộ từ trước. Trong một buổi livestream khi đang di chuyển tới Sacramento hồi đầu năm, nữ rapper từng nói với người hâm mộ rằng cô sẽ tiếp tục thực hiện album mới trước khi năm 2026 kết thúc.

Ở thời điểm đó, Cardi B chưa công bố thời điểm phát hành cụ thể. Những chia sẻ mới nhất cho thấy kế hoạch đã trở nên rõ ràng hơn: nữ rapper sẽ dành một khoảng thời gian tập trung cao độ cho phòng thu sau tháng 11 và hướng tới việc đưa album thứ ba đến với khán giả trong năm 2027.

Không chỉ tập trung vào âm nhạc, Cardi B còn đang lên kế hoạch cho một chiến dịch quảng bá quy mô lớn hơn trong kỷ nguyên tiếp theo.

Trong Little Miss Drama Tour, nữ rapper từng chia sẻ rằng chuyến lưu diễn 35 đêm giúp cô có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng và vận hành một chương trình quy mô lớn. Từ những trải nghiệm đó, Cardi B muốn tour diễn tiếp theo trở nên tham vọng hơn.

"Trong tour tiếp theo với album tiếp theo, tôi sẽ biểu diễn trong năm tháng", cô từng nói với người hâm mộ, đồng thời cho biết muốn toàn bộ phần sản xuất được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

Little Miss Drama Tour khởi động ngày 11/2/2026 tại Palm Desert, California và kết thúc ngày 18/4 tại Atlanta. Chuyến lưu diễn kéo dài 35 đêm, bán khoảng 453.000 vé và đạt doanh thu khoảng 70 triệu USD. Những con số này trở thành một cột mốc đáng chú ý trong hoạt động biểu diễn của Cardi B, đồng thời có thể là nền tảng để nữ rapper xây dựng kế hoạch cho tour diễn tiếp theo khi album thứ ba chính thức ra mắt.

Song song với quá trình chuẩn bị album mới, Cardi B vẫn duy trì hoạt động âm nhạc trong năm 2026.

Ngày 31/7, nữ rapper phát hành Ah Ha thông qua Atlantic Records. Đây là đĩa đơn solo đầu tiên của Cardi B trong năm 2026 và cũng là sản phẩm solo đầu tiên của cô kể từ Am I the Drama?. Ca khúc được sản xuất bởi DJ SwanQo và nhanh chóng xuất hiện trên Billboard HOT 100, đạt vị trí thứ 25.

Với việc đã hoàn thành hai ca khúc và lên kế hoạch dành thời gian tập trung thu âm sau tháng 11, Cardi B đang từng bước định hình chương tiếp theo trong sự nghiệp. Nếu kế hoạch hiện tại được giữ nguyên, người hâm mộ có thể chờ đợi album phòng thu thứ ba của nữ rapper vào năm 2027.

Sau một năm tập trung cho sân khấu và tour diễn, Cardi B dường như đang chuẩn bị chuyển trọng tâm trở lại phòng thu, với tham vọng tạo nên một kỷ nguyên âm nhạc mới và quy mô hơn cho chặng đường tiếp theo.