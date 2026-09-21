Nhã Phương ra sao giữa ồn ào của Trường Giang?

Nhã Phương cho biết, giữa những sự cố và tranh luận dữ dội xoay quanh những sự việc liên quan đến nghệ sĩ Trường Giang và các hình ảnh, câu chuyện trong quá khứ, cô luôn ý thức mình có những suy nghĩ và quan điểm riêng. Với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội, một nghệ sĩ có tên tuổi và tư duy riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời là vợ và mẹ của các con trong gia đình, Nhã Phương từng nhiều lần trăn trở về cách ứng xử phù hợp trong hoàn cảnh đó.

Nhã Phương chia sẻ hình ảnh ôm Trường Giang giữa lúc nam danh hài vướng ồn ào.

Nữ diễn viên cho biết, cô đã lựa chọn đưa ra thông điệp của mình, bởi cho rằng đó là cách mà nhiều người có thể đồng cảm và lựa chọn. Sau khi chia sẻ, cô cảm thấy được an ủi trước phần lớn những phản ứng đồng tình của khán giả trên mạng xã hội.

Nhã Phương cũng chia sẻ rằng, cô đã được cảnh báo và hiểu rõ việc đưa ra bất kỳ phản ứng nào ở thời điểm nhạy cảm đó đồng nghĩa với việc bản thân sẽ trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời có thể phải đối diện với sự tức giận từ nhiều phía. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định hành động theo cách mà mình cho là phù hợp nhất.

Theo Nhã Phương, điều không may là những cảnh báo trước đó đã trở thành sự thật khi cô tiếp tục trở thành tâm điểm của một làn sóng dư luận khác, bắt đầu từ sự thương cảm, mỉa mai rồi đến những nghi ngờ về hoàn cảnh thực sự mà cô đang trải qua. Trước những diễn biến này, Nhã Phương khẳng định hiện tại cô vẫn ổn.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn năm 2018 trong nhiều ồn ào từ dư luận thời điểm đó. Hiện tại, vượt qua những sóng gió trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân, cả hai đã bình yên bên nhau. Trải qua những gập ghềnh khó khăn từ những tin đồn trên MXH nên cả hai học cách trân trọng và thương nhau nhiều hơn. Sau 8 năm về chung nhà, Trường Giang - Nhã Phương ngày càng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Nhã Phương - Trường Giang khoe ảnh với con út.

Nam danh hài xây dựng một căn biệt thự lớn ở vùng ngoại ô để gia đình có nơi nghỉ ngơi, trồng rau củ và gần gũi thiên nhiên. Từ khi kết hôn, nữ diễn viên có cuộc sống sung túc và được chồng ủng hộ để tập trung làm nghề. Nhã Phương từng gây chú ý khi tiết lộ Trường Giang tin tưởng giao cho cô đứng tên hầu hết các tài sản của gia đình. Ngoài căn biệt thự này, Trường Giang còn có nhà vườn ở ngoại thành có giá trị lớn. Trong một lần đến chơi, ca sĩ Ngô Kiến Huy ước tính giá trị bất động sản này vào khoảng 60 - 70 tỷ đồng, dựa theo giá đất thị trường tại thời điểm đó.

Trường Giang nổi tiếng qua các phim điện ảnh: 49 ngày, Taxi, Em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Lật mặt: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết, Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha... Ở lĩnh vực sân khấu hài, Trường Giang quen mặt với nhiều tiểu phẩm hài, đặc biệt là hình tượng Mười Khó, góp phần tạo nên thương hiệu riêng của anh. Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng trong các chương trình truyền hình như: Ơn giời, cậu đây rồi!, Nhanh như chớp, Muốn ăn phải lăn vào bếp, Giọng ải giọng ai, 7 nụ cười xuân... với vai trò MC, đội trưởng hoặc khách mời. Nhã Phương là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu được khán giả chú ý qua các bộ phim truyền hình như: Tuổi thanh xuân, 49 ngày, Zippo, Mù tạt và Em, Yêu đi, đừng sợ!, Ngày ấy mình đã yêu... Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu với khả năng thể hiện các nhân vật có nội tâm, đặc biệt là những vai diễn nữ tính, giàu cảm xúc.