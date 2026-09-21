Anh Bo Đan Trường hội ngộ dàn sao Làn Sóng Xanh, 'người tình âm nhạc' nói gì?

Những ngày qua, thông tin ca sĩ Đan Trường công bố tổ chức minishow 50 Năm Cuộc Đời tại TP.HCM, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2026 được khán giả nhiệt tình đón nhận. "Anh Bo" bộc bạch: "Hơn 30 năm ca hát cùng cột mốc 50 năm cuộc đời là một hành trình dài chứa đựng biết bao kỷ niệm và sự chở che, yêu thương của công chúng. Sau thành công của concert tại Hà Nội, nhân dịp tròn 50 tuổi, tôi muốn dành trọn một đêm nhạc ấm cúng ngay tại thánh đường nghệ thuật Nhà hát TP.HCM".

Đan Trường cho biết đêm nhạc hứa hẹn đưa người hâm mộ bước vào một chuyến du hành thời gian, tái hiện trọn vẹn những giai điệu bất hủ từng khuynh đảo bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh và trở thành thanh xuân của thế hệ 8X, 9X như Mãi Mãi Một Tình Yêu, Đi Về Nơi Xa, Tình Khúc Vàng... Bên cạnh những bản hit quen thuộc, Đan Trường sẽ trình diễn thêm một số sáng tác mới.

Đặc biệt, đêm nhạc còn có góp mặt của dàn khách mời thuộc thế hệ vàng V-Pop thập niên 1990 - 2000, bao gồm Lam Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Thanh Thảo và Mỹ Lệ. Nói về lần tái ngộ này, "chị Tư" Cẩm Ly - "người tình âm nhạc" suốt nhiều năm của "anh Bo" Đan Trường chia sẻ: "Với Ly, Đan Trường không chỉ là bạn diễn ăn ý mà còn là một tri kỷ. Đứng chung sân khấu trong ngày sinh nhật tuổi 50 của Trường, Ly vô cùng xúc động. Cả hai chắc chắn sẽ mang lại những bản song ca chứa đựng cả một bầu trời thanh xuân gửi đến quý khán giả".

"Anh hai" Lam Trường khẳng định: "Hai anh em đã đi cùng nhau từ những ngày đầu của Làn Sóng Xanh. Nhìn Trường vẫn giữ được ngọn lửa nghề và tình yêu của khán giả sau ngần ấy năm, tôi rất tự hào. Đêm nhạc này là một kỷ niệm khó quên không chỉ với Trường mà còn với tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi".

Lựa chọn địa điểm tại Nhà hát TP.HCM, khán giả có thể sở hữu các vị trí ngồi có giá từ 800K đến 2,5 triệu đồng. Hiện tại, các hạng vé ở khu vực tầng trệt đã "cháy sạch".

Mới đây, trên trang cá nhân, Đan Trường tiếp tục đặt lịch hẹn với khán giả Hà Nội vào đầu tháng 12, mang đến một buổi tối ôn lại chuyện xưa và lưu giữ kỷ niệm mới.

Dàn nghệ sĩ khách mời chặng Hà Nội sẽ sớm được Đan Trường hé lộ.