Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên phim giờ vàng VTV sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Bảo Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh. Cô lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật, từ đó sớm có cơ hội tiếp xúc với sân khấu và diễn xuất.

Bảo Thanh vào vai bé Nụ trong bộ phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Năm 8 tuổi, Bảo Thanh được chọn vào vai bé Nụ trong bộ phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Phim được công chiếu năm 2000, đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh. Vai này giúp cô nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001.

Năm 2008, Bảo Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp và từng bước tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình.

Năm 2013, vai cô Đũi trong Trò đời giúp tên tuổi Bảo Thanh được khán giả truyền hình chú ý. Kịch bản được phóng tác từ các tác phẩm Số đỏ, Cơm thầy cơm cô và Kỹ nghệ lấy Tây của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Nhân vật cô Đũi là tuyến nhân vật được cải biên, xây dựng thêm cho phim.

Sau đó, Bảo Thanh tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn và giải thưởng. Cô giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh diều năm 2014 với phim Người chồng điên, trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Năm 2017, Bảo Thanh được biết đến rộng rãi với vai Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2017 khi Bảo Thanh đảm nhận vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng. Thành công của bộ phim truyền hình đưa tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi và trở thành một trong những diễn viên nổi bật của dòng phim truyền hình giờ vàng. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai Anh Thư trong Về nhà đi con.

Những năm gần đây, Bảo Thanh chủ động tạm rời màn ảnh truyền hình để dành thời gian cho gia đình sau khi sinh con thứ hai. Dù vắng bóng trên màn ảnh suốt nhiều năm, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút và là gương mặt được nhiều nhãn hàng lựa chọn.

Trong thời điểm hiện tại, Bảo Thanh tập trung cho công việc tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Cô tham gia nhiều vở diễn chính kịch và từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Công việc trên sân khấu giúp cô duy trì niềm đam mê diễn xuất, đồng thời có lịch trình linh hoạt hơn so với việc tham gia các dự án phim truyền hình kéo dài.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Bảo Thanh sở hữu nguồn thu ổn định từ quảng cáo và đầu tư. Sau khi tạm dừng đóng phim truyền hình để dành thời gian cho gia đình, nữ diễn viên vẫn duy trì cuộc sống sung túc nhờ nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Bảo Thanh cùng ông xã Đức Thắng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và sở hữu một số tài sản có giá trị. Chồng cô hiện cũng chuyển hướng sang kinh doanh, đồng hành và hỗ trợ nữ diễn viên trong việc quản lý tài chính cũng như các hoạt động đầu tư ngoài nghệ thuật.