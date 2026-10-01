NSƯT Hữu Châu mới đây đã khiến nhiều khán giả bật cười, thích thú với một khoảnh khắc đời thường đầy hài hước bên NSND Kim Xuân. Theo đó, chỉ bằng một câu nói bất ngờ, nam nghệ sĩ đã tạo nên tình huống vui vẻ, nhận về nhiều sự chú ý từ những người có mặt và cư dân mạng.

Cụ thể, trong lúc NSND Kim Xuân đang chụp hình để chuẩn bị cho một dự án mới, NSƯT Hữu Châu bất ngờ tiến vào. Nhìn thấy Kim Xuân đang tạo dáng trước ống kính, nam nghệ sĩ lập tức đưa ra lời nhận xét khiến nhiều người không khỏi bất ngờ: “Nè, nếu mà chưa có chồng là anh cưới đó. Đẹp quá à”.

NSƯT Hữu Châu đòi cưới NSND Kim Xuân trong hậu trường một buổi chụp ảnh chuẩn bị cho dự án mới. Nguồn: TikTok NSND Kim Xuân FC.

Lời tỏ tình đầy ngẫu hứng của NSƯT Hữu Châu nhanh chóng khiến không khí trở nên vui vẻ. Những người có mặt bật cười trước màn đòi cưới quá đỗi duyên dáng của nam nghệ sĩ. Trong khi đó, NSND Kim Xuân cũng trở thành tâm điểm khi được Hữu Châu dành lời khen theo một cách vô cùng đặc biệt.

Thực tế, đây chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ giữa hai nghệ sĩ trong quá trình chuẩn bị cho dự án mới. Tuy nhiên, chính sự tự nhiên và hài hước của NSƯT Hữu Châu đã khiến tình huống trở nên thú vị. Nam nghệ sĩ vốn được khán giả yêu mến bởi lối trò chuyện duyên dáng, thường xuyên mang đến tiếng cười trong những khoảnh khắc đời thường bên đồng nghiệp.

Thực tế, đây chỉ là một khoảnh khắc vui vẻ giữa NSND Kim Xuân và NSƯT Hữu Châu trong quá trình chuẩn bị cho dự án mới.

Sau khi khoảnh khắc này được chia sẻ, cư dân mạng cũng nhanh chóng để lại nhiều bình luận hóm hỉnh, trêu chọc NSƯT Hữu Châu vì vừa gặp đã “đòi cưới”, trong khi không ít khán giả lại dành lời khen cho nhan sắc và thần thái của NSND Kim Xuân.

Khoảnh khắc ngắn nhưng đầy tiếng cười tiếp tục cho thấy sự thân thiết, thoải mái của các nghệ sĩ khi làm việc cùng nhau, đồng thời mang đến cho khán giả một lát cắt gần gũi phía sau những dự án nghệ thuật lung linh trên sân khấu.