Đưa âm nhạc Văn Cao và Trịnh Công Sơn lên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm

Chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc, kết nối hai phong cách sáng tác khác biệt nhưng cùng gặp gỡ ở những giá trị nhân văn, tình yêu con người, quê hương và đất nước.

Chỉ đạo nghệ thuật chương trình là NSƯT Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. NSND Trần Bình đảm nhiệm tác giả kịch bản và Tổng đạo diễn; MC Chiến Thắng dẫn dắt chương trình.

Poster chương trình “Từ Thiên thai đến Ở trọ…”. Ảnh: BTC

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Đức Tuấn, Đào Tố Loan, Hà Lê, Bảo Yến, Viết Danh, Lô Thủy, cùng các nhóm Thời Gian, Phương Nam, Vũ đoàn Mây, Vũ đoàn Đương đại và Dàn nhạc Semi-Classic.

Theo NSND Trần Bình, ý tưởng chương trình bắt đầu từ sự gặp gỡ giữa hai thế giới âm nhạc. Nếu sáng tác của Văn Cao giàu chất trữ tình, lãng mạn, đồng thời mang âm hưởng hào hùng qua những bản trường ca về dân tộc, thì âm nhạc Trịnh Công Sơn thường hướng đến những suy tư về thân phận, tình yêu và đời sống. Dù khác biệt về phong cách, sáng tác của hai nhạc sĩ đều có sức sống lâu bền nhờ giai điệu giàu cảm xúc và ca từ giàu tính nhân văn.

Phần đầu chương trình dành cho các tác phẩm của Văn Cao, gồm “Thiên thai”, “Suối mơ”, “Bến xuân”, “Cung đàn xưa”, “Trương Chi”, “Đàn chim Việt”, “Làng tôi - Ngày mùa”, “Trường ca Sông Lô” và “Mùa xuân đầu tiên”. Trong đó, nghệ sĩ Đào Tố Loan thể hiện “Bến xuân” và “Trường ca Sông Lô”, hai tác phẩm mang sắc thái đối lập, từ trữ tình, lãng mạn đến hào hùng, giàu tình yêu quê hương, đất nước.

Phần hai mở ra không gian âm nhạc Trịnh Công Sơn với loạt ca khúc quen thuộc như “Hạ trắng”, “Nắng thủy tinh”, “Xin mặt trời ngủ yên”, “Diễm xưa”, “Còn tuổi nào cho em”, “Biển nhớ”, “Mưa hồng”, “Phôi pha”...

Ca sĩ Hà Lê thể hiện “Nhớ mùa thu Hà Nội” và “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”. Nam ca sĩ cho biết khi hát những tác phẩm quen thuộc của Trịnh Công Sơn, anh chú trọng giữ tinh thần nguyên bản, đồng thời tìm kiếm cách thể hiện phù hợp với màu sắc cá nhân.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc và nghệ thuật múa đương đại, qua đó tạo nên diện mạo sân khấu mới cho những sáng tác đã trở thành dấu ấn trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Đêm nhạc “Từ Thiên thai đến Ở trọ…” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 14/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.