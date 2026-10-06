Đang tổ chức sinh nhật, đội kèn đám tang ngang qua, thổi 'Happy Birthday'chúc mừng, người trong cuộc nói gì?

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một đội kèn vừa hoàn thành việc phục vụ đám tang, trên đường trở về đã dừng lại thổi bài “Happy Birthday” để chúc mừng một nhóm người đang tổ chức sinh nhật bên đường.

Tình huống bất ngờ nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi hoàn thành công việc, đội kèn đi ngang qua khu vực nhóm người đang tổ chức sinh nhật. Thấy không khí vui vẻ, các thành viên trong đội quyết định dừng lại và thổi bài “Happy Birthday”. Những người tổ chức sinh nhật ban đầu khá bất ngờ, sau đó cùng hòa theo giai điệu.

Đội kèn thổi bài "happy birthday" mừng sinh nhật thành viên trong CLB chạy. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn video được chị Nguyễn Hồng Duyên chia sẻ. Trao đổi với Thanh Niên, chị Duyên cho biết sự việc xảy ra ngày 3/10, trong buổi sinh hoạt của một câu lạc bộ chạy bộ tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng.

Theo chị Duyên, hôm đó câu lạc bộ tổ chức sinh nhật cho một thành viên. Đúng lúc này, đội kèn sau khi phục vụ đám tang xong đi ngang qua. Do một số thành viên đội kèn quen biết với các thành viên câu lạc bộ nên hai bên trò chuyện khá thân tình.

Sau đó, đội kèn vui vẻ ghé lại và thổi bài “Happy Birthday” để chúc mừng sinh nhật trước khi tiếp tục hành trình. Khoảnh khắc này được những người có mặt ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Chị Duyên cho biết, các thành viên câu lạc bộ không quá bận tâm đến việc đội kèn vừa hoàn thành công việc tại một đám tang. Theo những người có mặt, đây đơn giản là một lời chúc mừng bất ngờ, góp phần tạo không khí vui vẻ cho buổi sinh nhật.

Các thành viên đội kèn cũng không đặt nặng vấn đề này, mà chỉ đơn thuần muốn thổi một bài hát chúc mừng khi tình cờ gặp những người quen đang tổ chức sinh nhật.