SOOBIN cùng 8 nghệ sĩ SS Label rút khỏi SAO Concert, fan phản ứng thế nào?

Chiều 6/10, trên trang fanpage, SS Label đăng thông báo chính thức về việc dàn nghệ sĩ thuộc công ty sẽ "không tham gia biểu diễn tại chương trình SAO CONCERT - The Stardom Music Festival diễn ra vào ngày 10/10/2026.

Lí do được phía SS Label đưa ra là do "các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện việc tham gia Chương trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm".

SS Label cho biết thêm: "Quyết định này được đưa ra trên cơ sở thực hiện đúng các thỏa thuận hợp tác đã thống nhất, đồng thời bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. SS Label đã cố gắng để tiếp tục lịch trình, tuy nhiên một số điều khoản cần thiết theo thoả thuận của hai bên vẫn chưa được đáp ứng".

Sau khi thông tin này được chia sẻ rộng rãi, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Đa số người hâm mộ dù tiếc nuối vì dàn nghệ sĩ không thể tham gia và phỏng đoán về lí do khiến SS Label bất ngờ rút lui khi chỉ còn 4 ngày nữa sẽ diễn ra concert.

Bên dưới bài đăng của SS Label, Anh Tài Cường Seven - một trông số những nghệ sĩ dự kiến tham gia - an ủi fan: "Bất đắc dĩ lắm lắm luôn mọi người ạ, tụi mình cũng chuẩn bị và tập luyện xong hết rồi".

Cường Seven chia sẻ dưới thông báo của SS Label.

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả đặt dấu hỏi về cách làm việc của ban tổ chức concert. Trên các nền tảng mạng xã hội, những khán giả quyết định mua vé vì có dàn nghệ sĩ SpaceSpeakers như SOOBIN, Binz, Cường Seven... đã cùng nhau lên tiếng đòi BTC đưa ra biện pháp xử lý thỏa đáng, chẳng hạn như hoàn lại tiền vé cho những ai không còn nhu cầu "đu concert".

Ngay sau đó, BTC đã chia sẻ lại bài đăng từ phía SS Label và xác nhận thông tin. Trong bài đăng, phía BTC gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ và đồng hành của đội ngũ SS Label trong thời gian qua: "Dù chưa thể mang đến sân khấu lần này, nhưng BTC xin tri ân mọi nỗ lực của tập thể nghệ sĩ và ê-kíp SSL đồng hành cùng BTC thời gian qua, chúng tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và tâm huyết của đội ngũ SSL".

Đối với khán giả, ê-kíp gửi lời xin lỗi và mong khán giả có thể cùng chia sẻ, cảm thông vì điều chưa trọn vẹn.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Sao Concert.

Soobin và Rhymastic là lí do khiến nhiều fan mua vé Sao Concert.

Những ngày qua ê-kíp vẫn thường xuyên cập nhật tiến độ chuẩn bị cho concert. Tối 5/10, ê-kíp chia sẻ những hình ảnh/ clip tập luyện với live band của các nghệ sĩ trước ngày diễn chính thức.

Trước đó, BTC công bố line-up gồm 64 nghệ sĩ/ nhóm nhạc trong nước và quốc tế xác nhận tham gia đại nhạc hội được tổ chức tại TP.HCM, với timeline kéo dài từ 9h đến 23h30 ngày 10/10. Ngày hội âm nhạc này còn đi kèm với nhiều hoạt động rầm rộ của các fandom như booth check-in, foodtruck, khinh khí cầu...