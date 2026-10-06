53 thí sinh vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 06/10/2026, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Theo Ban Tổ chức, 53 thí sinh có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỉ lệ hình thể.

Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ. Nền tảng học vấn và năng lực ngoại ngữ thể hiện qua kết quả học tập, các trường hợp tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

BTC cuộc thi chia sẻ thông tin Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 (Ảnh T.P).

Bên cạnh học vấn và ngoại ngữ, Ban Tổ chức đánh giá trí tuệ qua cách thí sinh trình bày quan điểm, thuyết trình dự án, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống. Ban Tổ chức ghi nhận sự tiến bộ của nhiều thí sinh về catwalk, biểu cảm, tạo dáng, giao tiếp và sự tự tin trước ống kính. Cuộc thi tiếp tục tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, khuyến khích mỗi người phát huy ưu điểm riêng.

Trước đêm thi, thí sinh đã trải qua gần hai tháng ở nhà chung, tập luyện và tham gia các hoạt động thực tế. Tại nhà chung, 53 thí sinh được đào tạo về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Tại Tả Lèng (Lai Châu), 53 thí sinh được chia nhóm, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Việc tham gia toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án là một cơ sở để Ban Tổ chức đánh giá khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của thí sinh.

Hoa hậu và người đẹp tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (Ảnh: T.P).

Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, nghe và thực hành quan họ, tìm hiểu bảo vật, di sản và nghệ thuật.

Các chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên giúp các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương.

Sau đêm Chung khảo, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn 25 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 (Ảnh T.P).

Trưởng Ban Tổ chức nêu: "Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh".

Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dựng ngoài trời tại Quảng trường biển nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa. Các đường cong được sử dụng để tạo sự mềm mại cho những khối kết cấu kỹ thuật vốn góc cạnh. Ý tưởng thiết kế gắn vẻ thanh lịch, nữ tính với nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Thành viên Ban Giám khảo của Vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm có: Nhà báo Lê Xuân Sơn – Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; NSUT Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc phụ trách Nghệ thuật Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Đạo diễn - Nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn, Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC-BTV Trần Ngọc, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đêm thi được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh: "Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt ra bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến ngay từ đầu mùa giải. Sau gần hai tháng, điều chúng tôi muốn nhìn thấy không chỉ là một thí sinh trình diễn tốt hơn, mà là một cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm với việc mình làm. Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi có thêm dữ kiện để nhìn nhận thí sinh một cách đầy đủ hơn".