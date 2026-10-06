53 thí sinh tham dự chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Với chủ đề “Miền hương sắc”, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao 4 tiêu chí trụ cột: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Ban tổ chức đánh giá các thí sinh qua quá trình tập luyện, học tập, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 và các thí sinh tham dự chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thí sinh đã có gần 2 tháng ở nhà chung, tập luyện các kỹ năng catwalk, giao tiếp, tư duy phản biện, thanh nhạc… Cùng với đó, các chuyến đi thực tế giúp các thí sinh có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng và đời sống, di sản, văn hóa địa phương.

Theo Ban tổ chức, 53 thí sinh có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc các lĩnh vực kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường, ngoại ngữ…

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong phát biểu.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết: Sau các hoạt động, điều chúng tôi muốn nhìn nhận ở các thí sinh không chỉ là khả năng trình diễn tốt hơn, mà là phiên bản các cô gái trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, ứng xử và chịu trách nhiệm. Những chuyến đi trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng, các buổi đào tạo hay thử thách trong nhà chung đều góp phần giúp chúng tôi đánh giá thí sinh một cách toàn diện.

Ban tổ chức cuộc thi khẳng định, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ban tổ chức phát động cuộc thi đặt câu hỏi cho phần thi ứng xử của thí sinh trong đêm chung kết. Khán giả có câu hỏi được dùng trong phần thi này sẽ nhận phần thưởng từ Ban tổ chức. Theo đó, khuyến khích mỗi người dự thi tập trung xây dựng 3 đến 5 câu hỏi chất lượng, mỗi câu hỏi dài không quá 100 chữ. Người dự thi gửi câu hỏi trực tuyến do Ban tổ chức cung cấp hoặc gửi trực tiếp về trụ sở Báo Tiền phong, từ ngày 11-10 đến 6-11.

Dự kiến, chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 10-10 tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.