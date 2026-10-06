Khán giả chia buồn với 'ông hoàng phòng vé' Lee Jung Jae

Lee Jung Jae là một trong những nam diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám trong sự nghiệp. Bên cạnh khả năng diễn xuất, anh còn được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi sau thành công vang dội của phim Squid Game.

Ngày 6/10, công ty quản lý xác nhận Lee Jung Jae vừa trải qua tang sự khi bố của anh qua đời. Thông tin khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa và gửi lời chia buồn đến nam diễn viên cùng gia đình.

Công ty quản lý xác nhận Lee Jung Jae có tang sự khi bố vừa qua đời. (Ảnh từ OSEN)

Theo Chosun , phía công ty quản lý cho biết tang lễ được tổ chức trong phạm vi gia đình theo đúng nguyện vọng của người đã khuất. "Theo nguyện vọng của người đã khuất, vốn là người luôn sống giản dị và kín tiếng, tang lễ của cha diễn viên Lee Jung Jae đã được tổ chức riêng tư trong phạm vi gia đình", đại diện công ty chia sẻ.

Đồng thời, công ty quản lý cho biết những thông tin cụ thể khác liên quan đến gia đình không thể được công bố vì đây là vấn đề riêng tư. Phía Lee Jung Jae mong nhận được sự thông cảm từ công chúng và truyền thông.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất tang lễ của cha, Lee Jung Jae vẫn xuất hiện tại các lịch trình chính thức đã được sắp xếp từ trước. Theo thông tin được chia sẻ, những người có mặt tại sự kiện khi đó đều không biết nam diễn viên vừa trải qua mất mát lớn trong gia đình.

Việc Lee Jung Jae tiếp tục thực hiện công việc giữa thời điểm đau buồn khiến nhiều khán giả dành sự quan tâm đặc biệt cho anh. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ gửi lời chia buồn, đồng thời mong nam diễn viên và gia đình có thời gian để vượt qua nỗi đau mất người thân.

Lee Jung Jae là nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc.

Trong sự nghiệp, Lee Jung Jae được xem là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc. Anh sở hữu nhiều vai diễn gây tiếng vang và từng bước khẳng định vị thế qua hàng loạt tác phẩm ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Lee Jung Jae còn được biết đến với biệt danh "ông hoàng phòng vé" nhờ sức hút lâu năm trên màn ảnh.

Đặc biệt, Squid Game đã đưa tên tuổi Lee Jung Jae vươn ra thị trường quốc tế. Sau thành công của loạt phim này, vị thế của Lee Jung Jae trên thị trường quốc tế tiếp tục được củng cố.

Ở tuổi ngoài 50, Lee Jung Jae vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và hoạt động đều đặn trong làng giải trí. Tuy nhiên, trước thông tin cha qua đời, sự nghiệp hay những dự án sắp tới dường như không còn là điều được công chúng quan tâm nhất. Nhiều khán giả đồng loạt gửi lời động viên, mong anh giữ gìn sức khỏe và sớm nguôi ngoai trước mất mát của gia đình.