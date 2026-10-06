'Trai đẹp' được truy tìm ở Văn Miếu lộ diện, là 'bác sĩ đẹp trai nhất Tuyên Quang', vóc dáng như người mẫu

Mới đây, một bài đăng trên Threads với nội dung “tìm trai đẹp” bất ngờ thu hút hơn nửa triệu lượt tương tác. Người đăng chia sẻ hai bức ảnh chụp một chàng trai tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nhờ cộng đồng mạng tìm thông tin về người này sau khi không dám trực tiếp làm quen.

Theo bài đăng, sáng 3/10, người này bắt gặp một chàng trai đang chụp ảnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ấn tượng với ngoại hình của anh, người đăng viết lời “cầu cứu” cộng đồng mạng để tìm tài khoản TikTok hoặc thông tin liên quan.

Không lâu sau, danh tính chàng trai được nhiều người nhận ra. Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản gọi tên bác sĩ Trần Quang Lâm, người từng được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “bác sĩ đẹp trai nhất Tuyên Quang”.

Đáng chú ý, chính Quang Lâm cũng vào bình luận bài đăng và xác nhận: “Em, là em nè, em nè”. Phản hồi này nhanh chóng thu hút thêm sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhiều người nhận xét ngoại hình của nam bác sĩ ngoài đời không khác nhiều so với những hình ảnh anh đăng tải trên mạng xã hội. Bên cạnh vẻ ngoài nổi bật, công việc bác sĩ cũng khiến Quang Lâm nhận được nhiều lời khen.

Trần Quang Lâm (SN 1995, quê Tuyên Quang) vốn đã được biết đến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình sáng và công việc trong ngành y. Nam bác sĩ cao khoảng 1,80m, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, công việc tại bệnh viện, tập luyện và chụp ảnh.

Quang Lâm tốt nghiệp Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên và hiện công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh tự do và KOL, hợp tác với một số thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, lifestyle.

Nhờ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, nam bác sĩ sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, với khoảng 165.000 follower trên TikTok và hơn 163.000 người theo dõi trên Facebook.

Trước đó, Quang Lâm từng tham gia chương trình *Người Ấy Là Ai* mùa 3 vào năm 2020 và được ghép đôi với BTV thời tiết Thanh Tâm. Tuy nhiên, sau chương trình, cả hai không tiến xa trong chuyện tình cảm.

Năm 2022, anh tiếp tục xuất hiện trong *Tỏ Tình Hoàn Mỹ* với vai trò khách mời và từng tham gia casting *The Face Vietnam*. Sau một thời gian thử sức với các hoạt động giải trí, Quang Lâm tập trung nhiều hơn cho công việc bác sĩ, đồng thời duy trì hoạt động chụp ảnh.

Nam bác sĩ khá kín tiếng về đời tư nên tình trạng mối quan hệ hiện tại vẫn là điều được nhiều người quan tâm. Hiện Quang Lâm chủ yếu dành thời gian cho công việc tại bệnh viện, tập luyện và chụp ảnh, đồng thời duy trì hình ảnh một bác sĩ có ngoại hình nổi bật trên mạng xã hội.