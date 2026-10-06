'Ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn hiếm hoi kết hợp với ca sĩ gen Z

Nối tiếp thành công của Thanh tân, Vương Bình trở lại đường đua âm nhạc với Thành-Thân do TDK và Dlight sáng tác. Bài hát viết tiếp câu chuyện tình yêu từ Thanh tân, một chữ “thương” nay đã đi đến “hẹn ước” lâu dài bằng một đám cưới mang hơi thở miền Tây.

Giai điệu của Thành-Thân có chất bình dị, vui tươi, đậm chất nhạc cưới miền Tây nhờ việc sử dụng sample ca khúc Rồi tới luôn (NAL). Là một người con Bến Tre và gắn bó với vùng đất này, Vương Bình có cách thể hiện rất đặc trưng, đem bản sắc từ nơi mình xuất thân vào sự luyến láy, phát âm ca từ.

Đặc biệt, tại sự kiện fanmeeting Tiệc thành thân vừa qua, Vương Bình lần đầu tiên trình diễn ca khúc Thành-Thân cùng ca sĩ Ngọc Sơn. Lần hiếm hoi kết hợp với một nghệ sĩ trẻ, "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn khiến khán giả vỡ oà khi hoà giọng cùng Vương Bình, còn thể hiện cả vũ đạo đáng yêu trên sân khấu.

Thành-Thân kể câu chuyện tình yêu mộc mạc giữa một chàng trai quê, với đôi tay lấm lem ruộng vườn và một cô gái thành thị mang nét đài các. Tưởng như hai người đến từ hai thế giới khác biệt, cả hai lại tình cờ gặp nhau trong một chiều mưa, cùng nép dưới mái hiên rồi bén duyên từ khoảnh khắc rất đỗi đời thường ấy.

Ẩn sau câu chuyện tình yêu đôi lứa, bài hát còn mang một lớp nghĩa đặc biệt dành cho Voi Con, là cộng đồng người hâm mộ của Vương Bình. Trong các sản phẩm âm nhạc, Vương Bình thường gửi gắm những tình cảm dành cho những người đã đồng hành cùng mình.

Tiêu đề Thành-Thân đồng thời gợi hai lớp nghĩa “thành thân” là nên duyên, kết đôi. Còn “thành thân” cũng có thể được hiểu là trở thành người thân, trở nên thân thuộc với nhau. Từ những người xa lạ tình cờ gặp nhau qua âm nhạc, Vương Bình và Voi Con đã cùng đi qua nhiều chặng đường để dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của nhau.