Ba tác phẩm điện ảnh đặc sắc mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trong khuôn khổ chương trình, 3 bộ phim được lựa chọn trình chiếu gồm: "Em bé Hà Nội", "Ngày về", "Đào, Phở và Piano". Mỗi tác phẩm khai thác một lát cắt khác nhau của lịch sử, qua đó góp phần tái hiện những năm tháng chiến tranh, những mất mát của con người và vẻ đẹp của Hà Nội.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Mở đầu chương trình vào ngày 7/10 là phim truyện Em bé Hà Nội của Hãng phim truyện Việt Nam, do đạo diễn Hải Ninh thực hiện với sự tham gia của các diễn viên Lan Hương, Thế Anh, Trà Giang, Kim Xuân.

Bộ phim kể về cô bé Ngọc Hà trong những ngày Hà Nội bị bom Mỹ tàn phá năm 1972. Sau khi bị thất lạc gia đình, Ngọc Hà bắt đầu hành trình tìm mẹ và em gái giữa thành phố hoang tàn vì chiến tranh.

Qua câu chuyện của em, bộ phim khắc họa những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra, đồng thời làm nổi bật tình yêu gia đình, tình người và khát vọng hòa bình của người dân Hà Nội.

Ngày 8/10, khán giả sẽ được thưởng thức phim truyện Ngày về, do Xí nghiệp phim truyện Việt Nam sản xuất, đạo diễn Tự Huy thực hiện, biên kịch Đoàn Lê. Phim có sự tham gia của các diễn viên Hữu Mười, Tuyết Ngân, Lê Thị Nhung.

Nhân vật trung tâm của Ngày về là Tâm - một người lính trở về sau chiến tranh và phải đối diện với những thay đổi của cuộc sống thời bình. Qua hành trình của nhân vật, bộ phim khắc họa những tổn thương, giằng co nội tâm và khó khăn của người lính khi trở lại đời thường, đồng thời phản ánh những vấn đề của xã hội Việt Nam trong giai đoạn hậu chiến.

Khép lại chương trình vào ngày 9/10 là Đào, Phở và Piano - bộ phim từng tạo được sự quan tâm đặc biệt của công chúng trong thời gian qua. Tác phẩm do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất, Phi Tiến Sơn làm đạo diễn và viết kịch bản, với sự tham gia của các diễn viên Doãn Quốc Đam, Thùy Linh, Trần Lực, Trung Hiếu.

Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội trong những ngày cuối năm 1946, khi cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô diễn ra ác liệt. Giữa thành phố đổ nát vì chiến tranh, một chàng trai và một cô gái thuộc hai hoàn cảnh khác nhau tình cờ gặp nhau và cùng trải qua những giờ phút cuối cùng trước khi Hà Nội bước vào một trận chiến mới. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, bộ phim khắc họa tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước và vẻ đẹp văn hóa, con người Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Thông qua hoạt động chiếu phim, Viện Phim Việt Nam tiếp tục phát huy giá trị của các tác phẩm điện ảnh lưu trữ, đồng thời đưa những bộ phim có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đến gần hơn với công chúng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội, niềm tự hào về truyền thống lịch sử và những giá trị văn hóa của Thủ đô.