Xuân Hinh lên tiếng trước thông tin 'đột quỵ'

Mới đây, Xuân Hinh đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đi ăn cùng Thanh Thanh Hiền. Kèm theo video, nam nghệ sĩ viết: “Tiếng lành ấy cũng đồn xa, ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường. Chút tin gửi khắp muôn phương, rằng Hinh vẫn khỏe bình thường thế thôi”.

Trong đoạn clip, Thanh Thanh Hiền bất ngờ hỏi Xuân Hinh: “Chứ làm sao thế, đang ăn mà đần độn ra thế?”. Đáp lại, Xuân Hinh trực tiếp lên tiếng về thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội: “Anh đang rất khỏe, xin giới thiệu với mọi người là Hinh rất khỏe mà tự dưng trên mạng nó đồn là Hinh đột quỵ”.

Xuân Hinh chia sẻ cùng Thanh Thanh Hiền.

Thanh Thanh Hiền sau đó cho biết cô không biết thông tin này vì từ sáng đến thời điểm quay clip không vào mạng. Qua chia sẻ trực tiếp, Xuân Hinh cho thấy ông vẫn xuất hiện bình thường, trò chuyện và dùng bữa cùng đồng nghiệp. Nam nghệ sĩ cũng lựa chọn cách đáp lại tin đồn bằng giọng điệu hài hước.

Thông tin xoay quanh sức khỏe của Xuân Hinh từng nhận được sự quan tâm lớn bởi nam nghệ sĩ đã bước sang tuổi 66. Trong thời gian gần đây, Xuân Hinh vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Những video, hình ảnh hậu trường, gặp gỡ bạn bè hay biểu diễn của ông vẫn nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn giữ sức hút đặc biệt với khán giả. Bên cạnh sân khấu, Xuân Hinh cũng dành thời gian cho gia đình và cuộc sống cá nhân.

Xuân Hinh là gương mặt nổi bật của sân khấu chèo và hài phía Bắc.

Về sự nghiệp, Xuân Hinh là gương mặt nổi bật của sân khấu chèo và hài phía Bắc. Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Hinh ghi dấu qua hàng loạt vai diễn, tiểu phẩm mang màu sắc dân gian và được khán giả đặt cho biệt danh “Vua hài đất Bắc”. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Điều đáng chú ý là dù có sự nghiệp sân khấu đồ sộ, Xuân Hinh lại khá muộn mới thử sức với điện ảnh. Năm 2026, Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh với Mùi Phở, đảm nhận vai ông Mùi. Đây là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ sau nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu.

Mùi Phở ra rạp vào dịp Tết 2026 và có sự tham gia của nhiều diễn viên như Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc... Theo dữ liệu phòng vé, phim thu khoảng 40,2 tỷ đồng tại Việt Nam. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên có doanh thu phòng vé được ghi nhận trong sự nghiệp của Xuân Hinh.

Sau Mùi Phở, Xuân Hinh từng bày tỏ sự yêu thích với điện ảnh và mong muốn có thêm cơ hội thử sức ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, tính đến tháng 10/2026, chưa có thông tin chính thức về một dự án phim điện ảnh mới của Xuân Hinh.

Ở thời điểm hiện tại, chia sẻ mới nhất của Xuân Hinh chủ yếu nhằm phủ nhận thông tin thất thiệt đang lan truyền trên mạng. Nam nghệ sĩ vẫn xuất hiện trong trạng thái vui vẻ, thoải mái bên bạn bè và tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật.