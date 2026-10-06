Người mẫu Trương Trọng Hiếu trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử tại 'Mister Global'

Thiết kế lần này lấy cảm hứng từ Chử Đồng Tử, một trong bốn vị thánh của Tứ Bất Tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Theo ê kíp, câu chuyện về nhân vật gắn với lòng hiếu nghĩa, tình yêu và hành trình vượt qua những giới hạn về thân phận.

Hình ảnh chiếc khố gắn với Chử Đồng Tử được đưa vào trung tâm thiết kế, kết hợp với gậy và nón thần. Họa tiết trống đồng Đông Sơn và chim Lạc cũng được sử dụng, tạo nên những chi tiết gợi nhắc văn hóa Việt.

Trương Trọng Hiếu cho biết: “Vũ hóa đồng thăng là câu chuyện về cội nguồn, nơi tôi muốn tôn vinh đạo hiếu, đức độ và tinh thần bất khuất của người Việt trước bạn bè quốc tế”.

Để hoàn thiện thiết kế, Trương Trọng Hiếu đồng hành cùng nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo từ những bước đầu. Ê kíp dành khoảng nửa tháng nghiên cứu tư liệu lịch sử, xây dựng hình khối và điều chỉnh phom dáng trước khi bước vào giai đoạn chế tác.

Một tháng rưỡi tiếp theo, hàng chục nghệ nhân làm việc để hoàn thiện các chi tiết của bộ trang phục. Những mảng họa tiết kim khí, hoa văn chim Lạc và phần đính kết được thực hiện thủ công.

“Nhìn từng chi tiết hoa văn được các nghệ nhân thêu tay chỉn chu suốt hai tháng, tôi càng thấm thía giá trị và tâm huyết của cả ê kíp gửi gắm vào bộ trang phục này”, Trương Trọng Hiếu chia sẻ.

Trọng lượng 15kg cùng kết cấu nhiều lớp khiến thiết kế đặt ra yêu cầu về thể lực và khả năng kiểm soát hình thể của người trình diễn. Trương Trọng Hiếu cao 1,85m, số đo 102 - 78 - 100cm. Anh cho biết đã tập luyện hình thể và catwalk để làm quen với bộ trang phục trước khi bước lên sân khấu.