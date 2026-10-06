[GALLERY] Midu đón sinh nhật bên chồng, khoảnh khắc tình tứ gây chú ý

Midu đón sinh nhật bên Minh Đạt trong không gian được trang trí với hoa, bóng bay và những chiếc nơ. Nữ diễn viên diện váy đỏ, đội vương miện và cùng chồng lưu lại những khoảnh khắc trong dịp đặc biệt.

Midu cùng Minh Đạt tạo dáng trước khu vực phủ bóng bay và hoa tươi. Đây là một trong những dịp cặp đôi chia sẻ hình ảnh bên nhau sau khi kết hôn.

Theo Vietnamnet, Midu và Minh Đạt có khoảng 3 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Hai người gặp nhau lần đầu trên một chuyến du thuyền. Đầu tháng 5/2024, cặp đôi tổ chức tiệc riêng tại Đà Lạt.

Cuối tháng 6/2024, Midu và Minh Đạt tổ chức hôn lễ. Tiệc cưới mang chủ đề “Tuyết mùa hè”, lấy trắng - xanh làm màu chủ đạo, với hoa tươi và 15.000 bông tuyết pha lê thủ công. Sau đó, cả hai bắt đầu cuộc sống chung tại một căn hộ cao cấp ở trung tâm TP HCM.

Sau kết hôn, Midu vẫn duy trì công việc giảng dạy, kinh doanh và tham gia các hoạt động giải trí. Cô đồng thời đảm nhận vai trò giám khảo, hội đồng chấm thi tại một số cuộc thi trong ngành thiết kế. Minh Đạt tiếp tục giữ vai trò chủ chốt tại công ty gia đình.

Midu và Minh Đạt thường chọn những chuyến du lịch ngắn ngày để dành thời gian cho nhau. Cặp đôi cũng chia sẻ những hoạt động đời thường như cùng nấu ăn tại nhà. Midu từng nói chồng là người giúp cô không còn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống.

Theo Znews, cuối tháng 6/2025, nhân kỷ niệm một năm ngày cưới, Midu và Minh Đạt tổ chức tiệc thân mật bên bờ biển Vũng Tàu. Minh Đạt tặng vợ hai chiếc túi Hermès Birkin màu xanh và trắng, được lựa chọn để phù hợp với không gian buổi tiệc.

Đúng dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà, Midu và Minh Đạt tổ chức một buổi tiệc mừng. Không gian mang tông đỏ - hồng, điểm xuyết hàng nghìn bông hoa tươi.

Theo Thời trang vàng, tại một sự kiện ở TP HCM vào tháng 6/2026, Minh Đạt được hỏi anh yêu Midu vì nhan sắc hay điều gì. Nam doanh nhân đáp: “Nhan sắc chỉ là phụ thôi”. Khi MC hỏi yếu tố quan trọng nhất, anh dành vài giây suy nghĩ rồi nói “Thông minh và thương chồng”.

Xem video: "Đám cưới lãng mạn của Midu và Minh Đạt". Nguồn: Vietnamnet