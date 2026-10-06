Kỳ Duyên đối mặt thử thách lớn

Nguyễn Cao Kỳ Duyên từng ghi dấu ấn với hai danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, người đẹp sinh năm 1996 bắt đầu mở rộng con đường nghệ thuật sang điện ảnh. Đây là hướng đi nhiều tiềm năng, nhưng cũng đòi hỏi cô phải chứng minh khả năng bằng những vai diễn có sức thuyết phục thay vì chỉ dựa vào độ nhận diện của một hoa hậu.

Năm 2025, Kỳ Duyên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Karen trong Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu khoảng 332 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm Việt ăn khách nhất năm. Thành tích thương mại giúp tên tuổi Kỳ Duyên tiếp cận đông đảo khán giả, đồng thời đưa cô đến gần hơn với lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, sức hút của một bộ phim thành công không đồng nghĩa mọi diễn viên tham gia đều đã khẳng định được năng lực diễn xuất.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đối mặt thử thách mới khi lấn sân điện ảnh. Ảnh: FBNV

Chính dấu mốc này tạo nên áp lực nhất định cho lần trở lại của Kỳ Duyên. Sau một dự án có độ phủ sóng lớn, khán giả sẽ quan tâm nhiều hơn đến sự tiến bộ của cô, từ biểu cảm, đài từ đến khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật. Nếu màn chào sân giúp người đẹp làm quen với môi trường điện ảnh, những vai diễn tiếp theo mới là cơ hội để cô chứng minh bản thân có thể theo đuổi con đường này lâu dài.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính Thị Mầu, bên cạnh Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc. Đây là bước chuyển đáng chú ý khi người đẹp có cơ hội thể hiện nhân vật giữ vai trò quan trọng hơn trong câu chuyện. Hình tượng Thị Mầu cũng đặt ra yêu cầu riêng về cách xây dựng tính cách, biểu cảm và sắc thái tâm lý, đòi hỏi Kỳ Duyên phải tìm được màu sắc diễn xuất phù hợp.

Sự góp mặt của Chi Pu và Ninh Dương Lan Ngọc càng khiến màn kết hợp này nhận được sự quan tâm. Cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất và dấu ấn riêng trên màn ảnh, tạo nên sự so sánh khó tránh khỏi về khả năng thể hiện nhân vật. Với Kỳ Duyên, đây vừa là cơ hội học hỏi, vừa là thử thách để cô chứng minh mình có thể đứng vững trong một dự án đòi hỏi nhiều hơn lợi thế ngoại hình hay sức hút truyền thông.

Kỳ Duyên được kỳ vọng tạo dấu ấn mới với vai Thị Mầu. Ảnh: FBNV

Bên cạnh kỳ vọng về diễn xuất, bài toán phòng vé cũng là yếu tố khiến màn trở lại của Kỳ Duyên được chú ý. Chị Chị Em Em 3 có lợi thế khi quy tụ những gương mặt nổi tiếng, nhưng sức hút của dàn diễn viên vẫn cần được chuyển hóa thành sự quan tâm dành cho tác phẩm. Với Kỳ Duyên, dấu mốc 332 tỷ đồng của Bộ tứ báo thủ không đồng nghĩa cô phải lặp lại thành tích tương tự, song chắc chắn khiến khán giả tò mò về khả năng lựa chọn dự án và tạo dấu ấn ở chặng đường tiếp theo. Một vai diễn thuyết phục sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn việc tiếp tục xuất hiện trong một bộ phim ăn khách.

Từ một hoa hậu chuyển hướng sang diễn xuất, Kỳ Duyên đang đứng trước giai đoạn quan trọng để định hình vị trí của mình trong điện ảnh Việt. Doanh thu 332 tỷ đồng của Bộ tứ báo thủ mang đến lợi thế về độ nhận diện, nhưng cũng khiến khán giả có thêm cơ sở để đặt kỳ vọng vào bước tiến tiếp theo. Với Chị Chị Em Em 3, điều người đẹp cần chứng minh không chỉ là khả năng thu hút sự chú ý mà còn là thực lực diễn xuất và sự trưởng thành qua từng vai diễn.