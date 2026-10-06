NSƯT Quang Thắng hội ngộ NSND Công Lý

Mới đây, fanpage của gia đình Công Lý vừa chia sẻ đoạn video ghi lại cuộc hội ngộ của NSƯT Quang Thắng và NSND Công Lý tại một buổi tiệc. Hai nghệ sĩ cùng chụp hình và trò chuyện thân mật, đi kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy gợi nhớ: "Anh em Táo Già". Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến bộ đôi nghệ sĩ qua nhiều chương trình hài quen thuộc.

Cuộc gặp gỡ của Công Lý và Quang Thắng không chỉ thu hút sự chú ý bởi cả hai vốn là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, mà còn gợi lại mối quan hệ kéo dài hơn 20 năm. Từ những ngày cùng tham gia Gặp nhau cuối tuần, hai nghệ sĩ đã trải qua nhiều chặng đường trong nghề, từ lúc còn gặp không ít khó khăn đến khi trở thành những tên tuổi có vị trí riêng trong làng sân khấu và truyền hình Việt Nam.

NSƯT Quang Thắng và NSND Công Lý hội ngộ tại một buổi tiệc, gợi nhớ tình bạn hơn 20 năm. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý và NSƯT Quang Thắng có cơ duyên gắn bó từ chương trình Gặp nhau cuối tuần, một trong những chương trình hài từng tạo dấu ấn mạnh với khán giả truyền hình. Khi ấy, cả hai cùng tham gia nhiều tiểu phẩm, có cơ hội làm việc thường xuyên và dần hình thành sự ăn ý trong diễn xuất.

Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở những lần đứng chung sân khấu. Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Công Lý và Quang Thắng cùng trải qua những giai đoạn khó khăn của nghề, từ những ngày đi diễn chung, sống trong điều kiện còn thiếu thốn đến khi mỗi người từng bước tạo dựng được sự nghiệp riêng.

Sau Gặp nhau cuối tuần, cả hai tiếp tục đồng hành trong nhiều chương trình hài khác, trong đó có Gala Cười và đặc biệt là Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Những lần xuất hiện chung góp phần đưa hình ảnh của hai nghệ sĩ trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Nhắc đến Công Lý và Quang Thắng, khán giả khó có thể bỏ qua dấu ấn của họ trong Táo Quân. NSND Công Lý gắn bó với hình tượng Bắc Đẩu, nhân vật thường được gọi thân mật là "Cô Đẩu". Với tạo hình biến hóa, cách nói chuyện sắc sảo và những màn chất vấn các Táo, Bắc Đẩu của Công Lý từng trở thành một trong những nhân vật được mong chờ nhất mỗi dịp cuối năm. Trong khi đó, NSƯT Quang Thắng tạo dấu ấn đặc biệt với hình tượng Táo Kinh tế. Cách thể hiện hài hước, giọng nói đặc trưng cùng những màn báo cáo, vũ đạo và tung hứng với các nghệ sĩ khác giúp nhân vật của anh trở thành một thương hiệu riêng.

NSND Công Lý trong vai Bắc Đẩu và NSƯT Quang Thắng với hình tượng Táo Kinh tế từng tạo nên nhiều dấu ấn khó quên trong Táo Quân.

Có những năm Quang Thắng đảm nhận những vai Táo khác như Táo Giáo dục hay Táo Quy hoạch, nhưng hình ảnh Táo Kinh tế vẫn là vai diễn gắn bó nhất với tên tuổi của anh trong chương trình. Sự đối lập về tính cách nhân vật nhưng lại ăn ý trong cách tung hứng cũng tạo nên sức hấp dẫn cho những màn xuất hiện của Công Lý và Quang Thắng. Một người sắc sảo, biến hóa, một người có lối diễn hài tự nhiên và giàu năng lượng, cả hai tạo thành một cặp đồng nghiệp có màu sắc riêng trên sân khấu.

Không chỉ cùng xuất hiện trên truyền hình, Công Lý và Quang Thắng còn có thời gian làm việc chung tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Việc cùng hoạt động trong một môi trường sân khấu giúp mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ tiếp tục được duy trì qua nhiều năm. Nếu truyền hình giúp họ đến gần hơn với đông đảo khán giả thì sân khấu lại là không gian để hai nghệ sĩ thể hiện rõ hơn khả năng diễn xuất và sự gắn bó với nghề.

Bởi vậy, hình ảnh Công Lý và Quang Thắng cùng xuất hiện trong một buổi tiệc nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Dòng trạng thái "Anh em Táo Già" càng khiến khán giả nhớ đến quãng thời gian hai nghệ sĩ thường xuyên đứng cạnh nhau trên sân khấu.

NSND Công Lý và NSƯT Quang Thắng gợi nhớ một thời của Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười và Táo Quân qua hơn 20 năm đồng hành. Ảnh: FBNV

Với những khán giả đã theo dõi Gặp nhau cuối tuần hay Táo Quân trong nhiều năm, Công Lý và Quang Thắng không chỉ là hai nghệ sĩ hài mà còn gắn với một phần ký ức về truyền hình Việt Nam. Những vai diễn của họ từng xuất hiện đều đặn đến mức chỉ cần một tạo hình hoặc câu thoại đặc trưng cũng đủ khiến khán giả nhận ra. Cuộc hội ngộ lần này vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một khoảnh khắc gặp gỡ giữa hai đồng nghiệp. Đó còn là dịp để khán giả nhìn lại một mối quan hệ đã kéo dài hơn 20 năm, từ những ngày đầu cùng nhau đi diễn cho đến khi cả hai trở thành những nghệ sĩ có vị trí riêng.

Dù hiện tại mỗi người có những hướng đi và cuộc sống khác nhau, sự thân thiết giữa Công Lý và Quang Thắng vẫn được duy trì. Với khán giả, hình ảnh hai nghệ sĩ đứng cạnh nhau tiếp tục gợi nhớ một thời mà những chương trình hài như Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười hay Táo Quân từng trở thành món ăn tinh thần quen thuộc.