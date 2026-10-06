Không còn vẻ sang chảnh, Huyền Lizzie 'biến hình' gây bất ngờ

Huyền Lizzie giới thiệu phim mới.

"Căn nhà không mái che" của hai đạo diễn Bùi Tiến Huy, Phạm Gia Phương đã được chính thức ra mắt. Bộ phim là câu chuyện xúc động về tình thân, sự sẻ chia và hành trình vượt qua định kiến để tìm thấy sự gắn kết, xây dựng gia đình ấm áp. Phim xoay quanh Hạnh, người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình nuôi hai con là Thơ, Khang và Toản, người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, ngày ngày bươn chải nuôi hai con Triết, Mai.

Huyền Lizzie lần đầu vào vai phụ nữ nông thôn có số phận khắc khổ.

Một cơ duyên đưa hai gia đình về chung dưới một mái nhà. Những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, sự cảnh giác của người lớn và những va chạm giữa lũ trẻ liên tiếp tạo nên nhiều tình huống. Những đứa trẻ không cùng huyết thống gặp nhau với sự hậm hực, soi xét và tranh chấp. Nhưng dần dần, họ nhìn thấy lòng tốt ở nhà và đồng cảm với những nỗi niềm của nhau. Chúng dần biết bảo vệ, chia sẻ và gắn bó với nhau. Từ những va chạm trong cuộc sống chung, các em nhận ra tình thân có thể được vun đắp bằng sự quan tâm.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, là tình cảm của Thơ, Sơn và Hùng. Ba nhân vật có hoàn cảnh, tính cách khác nhau. Một người học giỏi nhưng thực tế, một lớp trưởng giỏi giang, ôn hòa và một cậu học trò nhà giàu chán học trở thành "ba bạn cùng tiến".

Ba người khác biệt về tính cách và hoàn cảnh nhưng cùng thúc đẩy nhau tiến bộ, ở cạnh nhau khi người kia hoang mang và cùng hướng tới tương lai. Tuyến nhân vật này do các diễn viên trẻ Thu Hà, Nam Việt và Sơn Tùng đảm nhận.

Ở bộ phim này, lần đầu Duy Hưng và Phan Minh Huyền đóng cặp. Duy Hưng vào vai Toản, người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe, trong khi Phan Minh Huyền hóa thân thành Hạnh người phụ nữ bán rau, hái chè, nuôi lợn gà để chăm hai con.

Lần đầu Duy Hưng và Phan Minh Huyền đóng cặp.

Đây là lần hiếm hoi Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) rời hình ảnh sang trọng, hiện đại quen thuộc để vào vai một phụ nữ lao động nông thôn. Nữ diễn viên cho biết, ban đầu cô khá đắn đo vì chưa từng thử sức với dạng vai này. Để tìm được sự mộc mạc phù hợp với nhân vật, nữ diễn viên đã đi học thêm về diễn xuất trước khi vào phim. Đặc biệt, lần đầu kết hợp với Duy Hưng trong vai Toản cũng đem đến cho cô nhiều trải nghiệm. Minh Huyền cho biết cô yêu thích lối diễn tự nhiên, rất đời của Duy Hưng và học hỏi được nhiều từ bạn diễn, từ cách thoại, đi đứng đến cách xử lý nhân vật.

"Nhưng khi nhận 15 tập kịch bản đầu tiên, tôi đọc một lèo hết luôn vì câu chuyện rất hấp dẫn, càng đọc càng bị cuốn vào. Sáng hôm sau, tôi trả lời đạo diễn rằng mình nhận vai. Với tôi, đây thực sự là một thử thách rất lớn", nữ diễn viên chia sẻ.

Để nhân vật khác biệt với hình ảnh quen thuộc, ê kíp tạo thêm một vết bớt trên gương mặt Hạnh. Phan Minh Huyền cho biết, ban đầu tạo hình vẫn khiến cô "trông xinh quá", chưa thực sự phù hợp với nhân vật.

Huyền Lizzie cũng cho hay cô từng mong muốn được đóng cùng Duy Hưng và cho rằng, lối diễn tự nhiên của đồng nghiệp tạo cho mình áp lực phải tìm được sự chân thật khi kết hợp.

"Tôi thích nét diễn của anh ấy vì rất đời, rất tự nhiên. Điều đó cũng tạo cho tôi áp lực, bởi cách diễn của Duy Hưng rất đời, buộc tôi phải tìm được sự tự nhiên và chân thật khi diễn cùng anh", Phan Minh Huyền chia sẻ.

Bên cạnh Minh Huyền và Duy Hưng, phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Thu Hà trong vai Thơ, Minh Xíu vai Khang, Phú Quý vai Triết, Khánh An vai Mai, Nam Việt vai Hùng, Sơn Tùng vai Sơn…

"Căn nhà không mái che" sẽ phát sóng trên kênh VTV3 lúc 20h các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ 12/10.

Phim "Căn nhà không mái che".