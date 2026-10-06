Mối duyên của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn cùng góp mặt trong Chị Chị Em Em 3, đánh dấu lần đầu hợp tác trên màn ảnh rộng. Một người đã có vị trí quen thuộc trong điện ảnh Việt, người còn lại đang bước vào giai đoạn được chú ý mạnh sau những dự án liên tiếp tạo dấu ấn.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, trong khi Steven Nguyễn vào vai Văn Cường. Bộ phim lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, quy tụ dàn diễn viên gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Quốc Anh, Steven Nguyễn và NSND Lê Khanh. Sự kết hợp giữa hai diễn viên vì thế trở thành một trong những điểm được khán giả quan tâm trước ngày phim ra mắt.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn tạo chú ý khi lần đầu kết hợp trong Chị Chị Em Em 3.

Đáng chú ý, Văn Cường vốn không phải nhân vật xuất hiện trong kịch bản ban đầu. Vai diễn được phát triển thêm trong quá trình xây dựng câu chuyện, tạo thêm một tuyến nhân vật cho Steven Nguyễn. Trong khi đó, Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nhân vật nữ quan trọng của bộ phim.

Thông tin về mối quan hệ giữa các nhân vật vẫn được ê-kíp giữ ở mức vừa đủ để tạo tò mò. Tuy nhiên, những hình ảnh hậu trường cho thấy Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn có sự tương tác khá tự nhiên. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các khoảnh khắc bên ngoài bối cảnh quay, tạo cảm giác thoải mái khi phối hợp. Đây cũng là cơ sở khiến chemistry của cặp đôi bắt đầu được khán giả chú ý.

Trong Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu.

Dẫu vậy, sự ăn ý ngoài hậu trường chưa thể nói lên hoàn toàn mối quan hệ của hai nhân vật trên màn ảnh. Chị Chị Em Em 3 có nhiều tuyến nhân vật đan xen, trong đó Văn Cường còn có mối liên hệ với Thị Nương do Chi Pu đảm nhận. Thị Liễu cũng có tuyến tình cảm với Văn Tài, nhân vật do Quốc Anh thủ vai. Vì vậy, sức hút của Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn hiện nằm nhiều hơn ở sự tò mò về cách hai nhân vật tương tác trong câu chuyện.

Mối duyên này cũng đáng chú ý bởi Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang đứng ở hai chặng đường khác nhau trong sự nghiệp. Ninh Dương Lan Ngọc đã có nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh và sở hữu loạt vai diễn được khán giả biết đến. Cô từng ghi dấu qua Cánh Đồng Bất Tận, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu hay Cô Gái Từ Quá Khứ. Sau thời gian thử sức ở nhiều lĩnh vực giải trí, nữ diễn viên tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với một hình tượng mới.

Trong khi đó, Steven Nguyễn vào vai Văn Cường.

Trong khi đó, Steven Nguyễn đang có bước tiến đáng chú ý trong thời gian gần đây. Nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trong những dự án điện ảnh được quan tâm, từ Mưa Đỏ đến Trại Buôn Người. Những vai diễn này giúp độ nhận diện của anh tăng lên, đồng thời đưa Steven Nguyễn đến gần hơn với nhóm diễn viên trẻ đang được chú ý tại phòng vé.

Đáng nói, Chị Chị Em Em 3 đến với Steven Nguyễn ngay sau giai đoạn tên tuổi của anh được nhắc đến nhiều hơn. Việc đứng chung dự án với Ninh Dương Lan Ngọc cũng tạo thêm một màu sắc mới cho hành trình của nam diễn viên, khi anh có cơ hội làm việc với một gương mặt giàu kinh nghiệm điện ảnh.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, sự xuất hiện của Steven Nguyễn cũng mang đến một bạn diễn đang có sức hút riêng với khán giả. Nếu những tương tác trước ngày phim phát hành đã phần nào tạo sự chú ý, màn kết hợp trên màn ảnh sẽ là yếu tố quyết định liệu chemistry của cả hai có thực sự để lại dấu ấn.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Mối duyên giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn vì thế không chỉ nằm ở việc cùng xuất hiện trong một bộ phim. Đây còn là điểm giao giữa một diễn viên đã có chỗ đứng và một gương mặt đang trên đà bứt phá. Chị Chị Em Em 3 sẽ là câu trả lời rõ nhất cho việc sự kết hợp này có thể tạo nên dấu ấn riêng giữa nhiều mối quan hệ phức tạp của bộ phim.