Novaland lên tiếng về tin đồn phá sản

Thông tin không chính xác

Ngày 6/10, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) ghi nhận trên một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng “Novaland phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự.

Novaland khẳng định, các thông tin nêu trên không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty.

Tập đoàn Novaland khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

“Trong thời gian qua, Novaland đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Đến nay, NVL đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan. Trong thời gian tới, Novaland sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác”, đại diện Novaland khẳng định.

Do đó, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của công ty, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động cũng như các nỗ lực phục hồi và ổn định hoạt động của công ty.

Tập đoàn Novaland khẳng định, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận và cung cấp thông tin của các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, việc đăng tải và phổ biến thông tin cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, đặc biệt đối với các thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như của các bên liên quan.

Novaland đề nghị các tổ chức và cá nhân rà soát lại các bài viết, nội dung, hình ảnh, video hoặc thông tin đã đăng tải và chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính các nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của Tập đoàn Novaland.

Đối với các thông tin liên quan đến công ty, NVL đề nghị các tổ chức và cá nhân tham khảo và xác minh thông tin qua các nguồn thông tin chính thức hoặc liên hệ với Tập đoàn Novaland để được cung cấp, đối chiếu thông tin trước khi đăng tải.

“Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sau khi đã được thông báo và việc này gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền - lợi ích hợp pháp khác của công ty, Tập đoàn Novaland bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật”, đại diện NVL nói.

Làm ăn thế nào?

Quý II năm nay, NVL đạt lợi nhuận sau thuế đạt 912 tỷ đồng. Trong quý II, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.509 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ.

Từ cuối tháng 6 đến nay, dự án Victoria Village đã bàn giao hơn 800 căn hộ cho cư dân.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.096 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, đạt 96% chỉ tiêu lợi nhuận được đại hội cổ đông thông qua.

Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng trưởng là doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt hơn 2.500 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ chủ yếu từ lãi cho vay, hợp đồng hợp tác đầu tư, thoái vốn công ty con và thu hồi các khoản đầu tư.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho ở mức 157.712 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Novaland đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm tại các dự án đang phát triển. Tại dự án Victoria Village, hoạt động bàn giao căn hộ bắt đầu từ cuối tháng 6 và được đẩy nhanh trong quý III. Đến nay, hơn 800 căn hộ đã được bàn giao cho khách hàng.

Ở dự án Aqua City, hoạt động thi công và bàn giao tiếp tục được triển khai tại nhiều phân khu. Tại Đảo Phượng Hoàng, Phoenix South đang ép cọc, thi công móng và đà kiềng. Khu Phoenix North tăng tốc ép cọc, đồng thời chuẩn bị các gói kết cấu, cơ điện và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Hơn 500 căn nhà thấp tầng tại Phoenix North cũng đã được khởi công trong tháng 8.

Dự án Aqua City tăng tốc thi công hoàn thiện tại đồng loạt các phân khu.

Hồi cuối tháng 9, Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc cụm dự án. Trước đó, hàng nghìn căn nhà tại Aqua City đã được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Còn dự án The Grand Manhattan ở khu trung tâm TPHCM cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Hoạt động thi công được triển khai đồng thời tại cả ba tòa tháp, với kế hoạch bắt đầu bàn giao căn hộ từ quý IV/2026.

“Sau giai đoạn tập trung xử lý các vấn đề pháp lý, tài chính và tái khởi động xây dựng, tiến độ tại các dự án trọng điểm của Novaland đang chuyển dần sang giai đoạn hoàn thiện và bàn giao. Khả năng chuyển các sản phẩm đã bán thành sản phẩm bàn giao sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các quý tới”, đại diện Novaland khẳng định.