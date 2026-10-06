Ô nhiễm cụm công nghiệp Nguyên Khê – Cần xử lý mạnh tay hơn nữa

Ẩn mình giữa phố cổ Hà Nội, Hidden Gem Coffee không gây ấn tượng bởi mặt tiền lớn hay biển hiệu nổi bật. Sự đặc biệt của nơi này nằm ở những gì được tạo nên từ bên trong. Từ những vật dụng từng bị bỏ đi, qua bàn tay của chủ quán và gia đình, chúng được sửa chữa, làm mới và đưa trở lại cuộc sống theo một cách khác.