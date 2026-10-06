Ô nhiễm cụm công nghiệp Nguyên Khê – Cần xử lý mạnh tay hơn nữa
Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, là nơi tập trung hàng chục cơ sở sản xuất, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương. Nhưng đi cùng với hoạt động sản xuất là nỗi lo về ô nhiễm môi trường và để người dân thực sự yên tâm, điều cần thiết lúc này là phải có chế tài đủ mạnh để xử lý dứt điểm các cơ sở cố tình tái phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/o-nhiem-cum-cong-nghiep-nguyen-khe-can-xu-ly-manh-tay-hon-nua-421125.htm