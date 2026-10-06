Bán nhà đất rồi vẫn bị đòi thuế: Thứ trưởng Bộ Tài chính nói thẳng trách nhiệm thuộc về ai

Tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2026 diễn ra chiều 6/10, lãnh đạo Cục Thuế, Bộ Tài chính đã trả lời báo chí về tình trạng người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm nhưng vẫn nhận thông báo nợ thuế, tiền chậm nộp. Có trường hợp đã bán nhà, đất từ nhiều năm trước nhưng nay mới nhận thông báo nợ.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế. Ảnh: VV

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết có 2 khó khăn, vướng mắc dẫn đến tình trạng nhiều người dân bị nợ thuế “oan” thời gian qua.

Thứ nhất là thông tin chuyển nhượng nhà, đất giữa người mua và người bán chưa được cập nhật, chuyển sang cơ quan thuế kịp thời. Khi dữ liệu chưa được điều chỉnh, hệ thống thuế vẫn gửi thông báo nghĩa vụ thuế tới chủ cũ.

“Khi đất đai chuyển nhượng nhưng thủ tục chưa hoàn tất, thông tin chưa chuyển sang cơ quan thuế, dẫn đến việc cơ quan thuế vẫn gửi thông báo nộp thuế cho chủ cũ. Nếu dữ liệu được liên thông tốt, tình trạng này sẽ không còn”, đại diện Cục Thuế nói.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu nghĩa vụ thuế trên hệ thống còn có độ trễ trong ghi nhận. Điều này dẫn đến trường hợp người dân đã nộp tiền nhưng vẫn nhận thông báo nợ hoặc tiền chậm nộp.

Đại diện Cục Thuế đề nghị người dân phản ánh qua cổng thông tin, dịch vụ điện tử của ngành Thuế, Bộ Tài chính hoặc ứng dụng di động để cơ quan thuế địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Cũng liên quan tới vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng tình trạng người dân đã chuyển nhượng đất đai theo quy định nhưng cơ quan thuế vẫn thu theo dữ liệu cũ thì trách nhiệm thuộc về các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tăng cường cập nhật dữ liệu.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: VV

“Cần đảm bảo cơ sở dữ liệu về nhà ở, đất đai và dữ liệu thuế được "đúng, đủ, sạch, sống" và liên thông với nhau. Cơ quan thuế đã rất chủ động đề xuất, nhưng cũng cần sự phối hợp trách nhiệm từ các cơ quan khác như chính quyền địa phương, cơ quan tài nguyên môi trường... để không còn xảy ra tình trạng bán nhà đất rồi vẫn nhận thông báo nộp thuế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.